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После трех лет реализации госпрограммы «Нурлы жол» общий износ теплосетей в Костанайской области снизился на 1%

Галина ПЕТРЕНКО

23 декабря 2017, 11:02 |  ЖКХ

О результатах госпрограммы за 2015-2017 годы на брифинге в областном пресс-клубе 22 декабря рассказали  руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ и директора коммунальных предприятий.

В госпрограмму входило 24 проекта в сфере модернизации объектов ЖКХ. Финансирование их по механизму бюджетного кредитования составило 12,7 млрд тенге. 22 проекта завершены, объекты приняты в эксплуатацию.

Один, по словам Исенбаева, будет окончен в этом году – канализационный коллектор в Костанае, прокладка которого идет по улице Каирбекова, завершение еще одного переходит на следующий год – транспортировка биологически очищенных стоков от канализационных сооружений Рудного до Васильевского накопителя.

Фото из архива "НГ"

За время реализации программы в Костанайской области было построено и реконструировано 143 км сетей водоснабжения, 11 км сетей водоотведения, 5,5 км теплосетей, реконструирован один и построен один источник теплоснабжения – котельные в поселке Тобол и микрорайоне Аэропорт Костаная, реконструированы 6 источников водоснабжения  и построена новая канализационная насосная станция.

- Большая часть проектов реализована и уже можно говорить о полученных эффектах, - отметил Алмат Исенбаев. – Это снижение общего износа по сетям водоснабжения с 49,8% до 46,3%, то есть на 3,5%, по сетям теплоснабжения – с 51 до 50%, по сетям водоотведения – с 69,8% до 62,2%. Реконструкция и строительство сетей позволяют повысить стабильность оказания услуг, снизить затраты на ремонты сетей, так как использованы долговечные материалы. Например, при ремонтах сетей водоснабжения и водоотведения  используются полимерные трубы, срок эксплуатации которых достигает 50 лет, они не подвергаются коррозии под воздействием грунтовых вод и блуждающих токов, в отличие от стальных и чугунных. Например, в Карабалыкском районе проведена реконструкция Смирновского магистрального водопровода, который был введен в эксплуатацию в 1976 году и оснащен чугунными трубами. Состояние его в последние годы не позволяло качественно оказывать услуги водоснабжения, в год на нем случалось до 25 порывов и аварий. Сейчас 26 км водопровода заменены, он работает стабильно. Реконструкция в Костанае, Житикаре, Лисаковске теплосетей, где установлены трубы в пенополиуретановой изоляционной оболочке, позволяет снизить теплопотери и обеспечивает надежную защиту трубопровода от коррозии.

Кроме того, сообщил руководитель управления, в  этом году получили возможность пользоваться централизованным водоснабжением почти полторы тысячи жителей двух сел области: Ырсай в Житикаринском районе и Тагильского в Сарыкольском районе, куда раньше воду привозили.

Особое внимание он уделил проекту реконструкции котельной в поселке Тобол, где заменили 4 паровых котла на водогрейные. Котельная была введена в эксплуатацию в 1988 году, а год выпуска котлов – 1985.

- Они находились в эксплуатации, несмотря на 100-процентный износ, и работали на 30% установленной мощности, - сказал Исенбаев. - В 2015-м году произошли порывы в трубных частях 2-х котлов, так что поселок снабжался теплом только за счет двух оставшихся. Благодаря программе удалось практически построить новый теплоисточник, в котором установлены 2 котла на газовом и 2 на твердом топливе.

Он также подчеркнул, что благодаря программе «Нурлы жол», удалось реализовать большинство проектов, которые имели ранее разработанные пакеты ПСД, но им не хватало финансирования. 
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Комментарии к новости

§ drakon
Re: После трех лет реализации госпрограммы «Нурлы жол» общий...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12936
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,а как подсчитали % - изношенности сетей?... :-o
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Аноним
Re: После трех лет реализации госпрограммы «Нурлы жол» общий...




Отправлено: 23.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1% за 3 года - так к 2050 не успеем. Надо бы ускориться...

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