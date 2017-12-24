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В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед

Лика НОВИКОВА

22 декабря 2017, 17:59 |  Общество

С 23-го по 27 декабря синоптики прогнозируют на территории Костанайской области местами снег, юго-западный и западный ветер скоростью до 15-20 м/с.

- Местами пройдет снег и метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - 24-го и 25 декабря ожидается гололед.

Ночи будут морозными - от минус 5-10 до 20 градусов ниже нуля. Днем 23 декабря столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов местами до 13 градусов.

С 24-го до 27 декабря днем на термометре столбик покажет от 2 до 7 градусов мороза, местами до минус 10 градусов.

 
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Re: В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед




Отправлено: 22.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ночи будут морозными - от минус 5-10 до 20 градусов ниже нуля.

Ну такой прогноз могу и я сочинить! И совсем бесплатно! И на всю зиму! Благо ведь и ответственности за это никакой!

§ 112
Re: В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший прогноз конечно, от 5ти до 20ти минуса..
Но чтобы быть более точным, то нужно было от минус 3х до 40ка градусов и никакой ошипки..
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§ dandiv
Re: В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то нужно было от минус 3х до 40ка градусов и никакой ошипки..

Точно подметил ;-) А если указать от плюс скольки-то, то вообще не придерешься :lol: 100% правильный прогноз будет :-)
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