В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед

С 23-го по 27 декабря синоптики прогнозируют на территории Костанайской области местами снег, юго-западный и западный ветер скоростью до 15-20 м/с.

- Местами пройдет снег и метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - 24-го и 25 декабря ожидается гололед.

Ночи будут морозными - от минус 5-10 до 20 градусов ниже нуля. Днем 23 декабря столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов местами до 13 градусов.

С 24-го до 27 декабря днем на термометре столбик покажет от 2 до 7 градусов мороза, местами до минус 10 градусов.