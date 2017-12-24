В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед
Лика НОВИКОВА
С 23-го по 27 декабря синоптики прогнозируют на территории Костанайской области местами снег, юго-западный и западный ветер скоростью до 15-20 м/с.
- Местами пройдет снег и метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - 24-го и 25 декабря ожидается гололед.
Ночи будут морозными - от минус 5-10 до 20 градусов ниже нуля. Днем 23 декабря столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов местами до 13 градусов.
С 24-го до 27 декабря днем на термометре столбик покажет от 2 до 7 градусов мороза, местами до минус 10 градусов.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 94
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: Хм.. Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год.. Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные.. Ты опять всё перепутал. Сейчас срочно...
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося.. Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина. Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев) Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в ***! А не выполнил —...
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Народный контроль: Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном...