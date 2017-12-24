Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: Хм.. Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год.. Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные.. Ты опять всё перепутал. Сейчас срочно...
24.12.17 03:12
Серый волк
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося.. Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина. Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса...
24.12.17 02:39
Медный
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую...
24.12.17 02:27
Медный
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев) Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в ***! А не выполнил —...
24.12.17 02:24
Медный
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Народный контроль: Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном...
24.12.17 02:17
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в Костанае оптовка, побывали налоговики

Галина ПЕТРЕНКО

23 декабря 2017, 12:22 |  Государство

В пятницу, 22 декабря, сотрудники службы госдоходов вместе с представителями областной Палаты предпринимателей провели там выездное мероприятие - информировали предпринимателей о существенных изменениях в налоговом законодательстве.

А именно - о тех, которые касаются индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента либо упрощенной декларации. Таких на Складской - подавляющее большинство. Новости для них были хорошими.

- Снижается ставка налогообложения для тех, кто работает по патенту, с 2% до 1%, - объяснял руководитель отдела №2 управления камерального контроля ДГД по Костанайской области Чингиз ЕСМУХАНОВ. - Изменения в законную силу еще не вступили, поэтому сейчас пока платите по-прежнему. Но, как только в январе 2018 года они вступят в силу, вы будете иметь право на возврат переплаты - представите дополнительную налоговую декларацию и деньги направят вам на расчетный счет. Кроме того, у вас из перечня налогов исключается социальный. А уплата взносов на социальное медицинское страхование отодвигается до 2020 года. Но если работаете по упрощенной декларации, то с работодателя обязанность платить в фонд ОСМС на этот срок снимается, но за работников вы должны платить.

В одном из магазинов хозяйка поинтересовалась: а что будет с теми взносами, которые она за себя уже заплатила. Ответили, что возврат не предусмотрен.

Вообще вопросов было немного, все-таки предприниматели не очень хорошо информированы о грядущих изменениях.

Эксперт Палаты предпринимателей Жибек СЕИТОВА у всех спрашивала, какие проблемы есть, не испытывает ли бизнес давления со стороны государственных органов. Оставляла памятки с телефонами доверия палаты предпринимателей, департамента госдоходов, в котором есть специальное управление разъяснительной работы.

Предприниматели серьезных проблем не обозначали, сетовали только на спад в торговле по сравнению с прошлыми годами, хотя спад этот у всех разный.

Справочно: в Костанае на территории Складской действуют торговые точки 587 зарегистрированных субъектов бизнеса, из которых 410 - индивидуальные предприниматели, работающие по специальным режимам налогообложения.

По данным налоговой службы, сообщил «НГ» Чингиз Есмуханов, суммарный доход всеми на год заявлен в сумме 29 млрд тенге, большая его часть - от юридических лиц, которыми являются большие магазины стройматериалов, сантехники. Доля ИП - 3,2 млрд тенге. Подавляющая их часть работает без контрольно-кассовых машин, поэтому сведения о доходах - только заявительные.

Отсутствие ККМ характерно не только для оптовок и базаров, небольшие городские магазины также предпочитают обходиться без кассовых аппаратов. При этом налоговики полагают, что получение чека, подтверждающего факт покупки и дающего, например, право на обмен или возврат испорченного товара, - в интересах покупателя.

Для наших читателей мы сделали опрос на эту тему Вконтакте и Одноклассниках
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
24.12.17 00:20 Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
23.12.17 20:28 Ситуацию со скандальной казахстанской "криптовалютой" прокомментировал мажилисмен
23.12.17 17:01 Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ "Самрук-Казына"
23.12.17 11:02 После трех лет реализации госпрограммы «Нурлы жол» общий износ теплосетей в Костанайской области снизился на 1%
23.12.17 10:49 Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" выиграл новогодний конкурс в Петропавловске
22.12.17 17:59 В Костанайской области ожидается снег, метель и гололед
22.12.17 17:45 Лучших спортсменов и тренеров 2017 года наградили в Костанайской области
22.12.17 17:21 ХК «Горняк» на выезде сначала уступил «Бейбарысу», но потом взял реванш
22.12.17 16:45 В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен
22.12.17 16:21 Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в Костанайской области

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Читатель 1
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складская это сплошной "офшор", налогов не платят. Если ккм внедрить там поголовно, тогда всплывут очень интересные цифры по обороту)))

§ yeti91
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читатель 1 -читай дальше,нашел офшоры,диванный критик 8-)
Профайл

§ 112
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, я с 2х миллионов заплатил на следующий год 20 тысяч, это же вроде 1 процент?
Пенсионка 34 тысячи, соцотчисления 17 и соцналог 3000..
Профайл

123
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы эта палата заступилась по настоящему! Экономический суд завален исками от дгд о признании сделок недействительными! Фирмы,которым доначислят обанкротятся и уволят тысячи людей! А они доначислят,т.к суд у нас принимает решения как ему скажут сверху! Или палата о защите не в курсе?

Читатель 1
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#2 - порядок в голове начинается с малого)) учите диалектику

Читатель 1
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#4 - повторюсь: а не надо сделки заключать с лжепредприятиями))) ("каждая кошка знает, чьё мясо съела")

§ сайлау курманов
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
складская скоро вымрет , только для деревенских аборигенов ,там ловить нечего
Профайл Посетить вебсайт

123
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
вторюсь: а не надо сделки заключать с лжепредприятиями
При чем тут лже? Уже пошла вторая ступень и признают вполне реальные сделки недействительными. Получается весь бизнес теперь надо уничтожить.

777
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складская напоминает деревенские магазины 90 годов

100
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Складская напоминает деревенские магазины 90 годов


Так у нас весь город - одна сплошная, глухая, беспросветная деревня.

Ветеран ГЭК30
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складской жить максимум лет 5...

§ Vital
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний раз на складской был 10 лет назад, когда это было модно что ли. Закупаюсь в местном магазине. Два раза чуть не женился на продавщицах. Смысл ехать туда? Экономия 500 тенге? Мутная экономия.
Профайл

§ Добринцофф
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5665
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.12.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для розницы смысла нет ехать на складскую,хотя всё равно прут особенно ближе к праздникам.
Я понимаю ещё по ОРТ полазить овощей-фруктов купить,но когда за пачкой чая, ведёрком майонеза и палкой колбасы едут-это капец просто.Их выгоняют ,кричат в розницу не отпускаем они всё равно прут и прут.
Профайл

Wiвép.
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...




Отправлено: 23.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
кричат в розницу не отпускаем они всё равно прут и прут.

Был случай : надо было 30 альбомов , так те , что орут в розницу не отпускаем :-x , искомое число так и не нашли , максимум около 10 штук было , а набирать разнобой не хотелось , была пройдена ВСЯ Складская . :-x

§ Vital
Re: В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвép.:

Куда тебе надо было 30 альбомов? Когда на пенсию в ментовке уходил? Типа дембиля мутил. ?
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 0
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх