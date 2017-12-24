В 80 магазинах на Складской, где расположена крупнейшая в Костанае оптовка, побывали налоговики

В пятницу, 22 декабря, сотрудники службы госдоходов вместе с представителями областной Палаты предпринимателей провели там выездное мероприятие - информировали предпринимателей о существенных изменениях в налоговом законодательстве.

А именно - о тех, которые касаются индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента либо упрощенной декларации. Таких на Складской - подавляющее большинство. Новости для них были хорошими.

- Снижается ставка налогообложения для тех, кто работает по патенту, с 2% до 1%, - объяснял руководитель отдела №2 управления камерального контроля ДГД по Костанайской области Чингиз ЕСМУХАНОВ. - Изменения в законную силу еще не вступили, поэтому сейчас пока платите по-прежнему. Но, как только в январе 2018 года они вступят в силу, вы будете иметь право на возврат переплаты - представите дополнительную налоговую декларацию и деньги направят вам на расчетный счет. Кроме того, у вас из перечня налогов исключается социальный. А уплата взносов на социальное медицинское страхование отодвигается до 2020 года. Но если работаете по упрощенной декларации, то с работодателя обязанность платить в фонд ОСМС на этот срок снимается, но за работников вы должны платить.

В одном из магазинов хозяйка поинтересовалась: а что будет с теми взносами, которые она за себя уже заплатила. Ответили, что возврат не предусмотрен.

Вообще вопросов было немного, все-таки предприниматели не очень хорошо информированы о грядущих изменениях.

Эксперт Палаты предпринимателей Жибек СЕИТОВА у всех спрашивала, какие проблемы есть, не испытывает ли бизнес давления со стороны государственных органов. Оставляла памятки с телефонами доверия палаты предпринимателей, департамента госдоходов, в котором есть специальное управление разъяснительной работы.

Предприниматели серьезных проблем не обозначали, сетовали только на спад в торговле по сравнению с прошлыми годами, хотя спад этот у всех разный.

Справочно: в Костанае на территории Складской действуют торговые точки 587 зарегистрированных субъектов бизнеса, из которых 410 - индивидуальные предприниматели, работающие по специальным режимам налогообложения.

По данным налоговой службы, сообщил «НГ» Чингиз Есмуханов, суммарный доход всеми на год заявлен в сумме 29 млрд тенге, большая его часть - от юридических лиц, которыми являются большие магазины стройматериалов, сантехники. Доля ИП - 3,2 млрд тенге. Подавляющая их часть работает без контрольно-кассовых машин, поэтому сведения о доходах - только заявительные.

Отсутствие ККМ характерно не только для оптовок и базаров, небольшие городские магазины также предпочитают обходиться без кассовых аппаратов. При этом налоговики полагают, что получение чека, подтверждающего факт покупки и дающего, например, право на обмен или возврат испорченного товара, - в интересах покупателя.

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