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ХК «Горняк» на выезде сначала уступил «Бейбарысу», но потом взял реванш

22 декабря 2017, 17:21 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 20-21 декабря сыграл в Атырау с местным "Бейбарысом".

Как сообщает пресс-служба "Горняка", в предпоследнем матче первого этапа подопечные Алексея Фетисова уступили хозяевам площадки.

«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

1:0 - Чемерилов (Вишняков) - 16:33 ГБ
2:0 - Чемерилов (Степанов) - 18:40
2:1 - Филонов (Волгин) - 24:14 ГБ
3:1 - Митряков (Степанов, Чемерилов) - 32:55
4:1 - Севостьянов (Худяков, Болякин) - 35:47 ГБ
4:2 - Волгин (Титов, Гурьев) - 46:17
5:2 - Митряков (Макаров, Вишняков) - 49:13
6:2 - Степанов (Дерябин) - 52:30 ГБ
6:3 - Горожанинов - 56:55

Вратари: Горячевских - Грязнов
Штраф: 35-33

Во втором матче рудненские хоккеисты уверенно обыграли «Бейбарыс». По дублю в составе рудничан на свой счет записали Артем Сошников и Денис Гурьев.

«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 3:5 (0:2, 0:2, 3:1)

0:1 - Сошников (Волгин, Боровков) - 08:17
0:2 - Гурьев - 14:38
0:3 - Сошников(Боровков) - 26:41
0:4 - Никоноров - 27:23 ГМ
1:4 - Худяков (Чемерилов) - 41:22
1:5 - Гурьев (Волгин, Кенбаев) - 47:36
2:5 - Болякин (Зубков, Смирнов) - 51:20
3:5 - Степанов (Малюшкин) - 59:48

Вратари: Горячевских (Сергеев 26:41-60:00) - Грязнов
Штраф: 6-14
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