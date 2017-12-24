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В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 декабря 2017, 16:45 |  Криминал

С 10 декабря в регионе проводится операция «Ель». Созданы мобильные группы из числа сотрудников природоохранной полиции, участковых инспекторов и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, управления регулирования природных ресурсов, которые ежедневно проводят рейды.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на сегодня выявлены 4 факта торговли хвойными деревьями в неустановленных местах и один случай незаконной вырубки сосен в Аулиеколе.

В отношении пойманного в лесу жителя п. Аулиеколь возбуждено уголовное дело по статье 340 ч 2 УК РК (незаконная порубка деревьев). Мужчине грозит штраф в размере до 200 МРП, либо арест до 60 суток. Если уничтоженные и вырубленные деревья входили в лесной фонд, санкция будет более жесткой - штраф до 300 МРП, либо арест до 75 суток.

Кроме того мобильные группы проверяют места торговли хвойных деревьев на наличие разрешений и документов на продажу.

«На территории Костанайской области имеется 41 место реализации, из них в областном центре -22. Все места торговли елей и сосен уже проверены. Основная масса хвойных пород деревьев завезены, согласно предоставленным документам, из Российской Федерации (Челябинской и Курганской областей), а также Республики Башкортостан. Работа по выявлению стихийных мест торговли хвойных пород деревьев в областном центре будет продолжена до 31 декабря», - сообщается в пресс-релизе.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен




Отправлено: 22.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен

Интересно а когда выявят факт незаконного выруба целого парка в центре города? Район "горотдел"

самсунг
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен




Отправлено: 22.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый год, живые деревья при чём? хватит рубить, купи искусственную и радуйся что сохранил жизнь дереву.

Народный контроль
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен




Отправлено: 22.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ели случайно не с Аргаяша? Там попали под врубку целые лесополосы .
— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака -магнитофон.., у Мутко — мельдонии ...

§ dandiv
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Основная масса хвойных пород деревьев завезены, согласно предоставленным документам, из Российской Федерации (Челябинской и Курганской областей), а также Республики Башкортостан.

Вроде с России завозили сосны в сетках... Тогда вопрос - по Алтынсарина Возле церкви и чуть далее (в сторону КСК) уже несколько дней продают сосенки, без сеток если что. Возле церкви табличка 0-1500 тнг, что-то вроде дешево? Законно ли они продаются?
p/s Просто жалко если где-то вырубили их незаконно :-(
p/s В этом районе никогда (ну лет десять точно) не продавались хвойные деревья
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§ 112
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
этом районе никогда (ну лет десять точно) не продавались хвойные деревь

А сейчас вообще смотрю на каждом углу продают, особенно в Рудном, сроду такого не бывало и мы ездили за елками в Астыкжан.
Все как один говорят елки с России, хотя намешано там фиг знает что наверно.
Елочники как то чувствуют что денег у народишка стало больше, например у студентов, и продадут они гораздо больше елок..
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TT
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен




Отправлено: 22.12.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Елочники как то чувствуют что денег у народишка стало больше, например у студентов, и продадут они гораздо больше елок..


Ты же последнее время кричал что денег нет у людей. ЧТо ТС всех беднее сделал. Вышли что ли из ТС ???

§ 112
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
TT:
же последнее время кричал что денег нет у людей. ЧТо ТС всех беднее сделал. Вышли что ли из ТС ???

Темнота..
Денег нет по сравнению с 13м годом, когда машЫны пачками скупали и все это за Кэш..
А не в кредит как сейчас в основе своей..
А вот по сравнению с годами предыдущими да, появилось столько, что без проблем можно позволить себе елочку за пару тысяч тенге плюс старые игрушки какие то, и немножечко новых..
Когда нибудь слово Экономика слышал?
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1
Re: В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен




Отправлено: 23.12.17 - 22:40
Комментарий удален модератором.

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