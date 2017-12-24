В Костанайской области выявлен факт незаконной вырубки сосен

С 10 декабря в регионе проводится операция «Ель». Созданы мобильные группы из числа сотрудников природоохранной полиции, участковых инспекторов и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, управления регулирования природных ресурсов, которые ежедневно проводят рейды.

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Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на сегодня выявлены 4 факта торговли хвойными деревьями в неустановленных местах и один случай незаконной вырубки сосен в Аулиеколе.

В отношении пойманного в лесу жителя п. Аулиеколь возбуждено уголовное дело по статье 340 ч 2 УК РК (незаконная порубка деревьев). Мужчине грозит штраф в размере до 200 МРП, либо арест до 60 суток. Если уничтоженные и вырубленные деревья входили в лесной фонд, санкция будет более жесткой - штраф до 300 МРП, либо арест до 75 суток.

Кроме того мобильные группы проверяют места торговли хвойных деревьев на наличие разрешений и документов на продажу.

«На территории Костанайской области имеется 41 место реализации, из них в областном центре -22. Все места торговли елей и сосен уже проверены. Основная масса хвойных пород деревьев завезены, согласно предоставленным документам, из Российской Федерации (Челябинской и Курганской областей), а также Республики Башкортостан. Работа по выявлению стихийных мест торговли хвойных пород деревьев в областном центре будет продолжена до 31 декабря», - сообщается в пресс-релизе.