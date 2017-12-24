Авария произошла 22 декабря на 77 км автодороги Костанай-Мамлютка (Мендыкаринская трасса). Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, в результате столкновения погибли на месте 59-летний водитель и 49-летний пассажир легкового автомобиля.
Иллюстративное фото
Других пассажиров в Кia не было.
- 59-летний водитель, управляя автомашиной Кia Carens, двигаясь со стороны Костаная, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточнили в ведомстве. - В это время во встречном направлении двигался автомобиль КамАЗ, который столкнулся с автомобилем Кia Carens.
Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч 3. УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть), назначены судебные экспертизы.
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