Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в Костанайской области

Авария произошла 22 декабря на 77 км автодороги Костанай-Мамлютка (Мендыкаринская трасса). Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, в результате столкновения погибли на месте 59-летний водитель и 49-летний пассажир легкового автомобиля.

Иллюстративное фото

Других пассажиров в Кia не было.

- 59-летний водитель, управляя автомашиной Кia Carens, двигаясь со стороны Костаная, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточнили в ведомстве. - В это время во встречном направлении двигался автомобиль КамАЗ, который столкнулся с автомобилем Кia Carens.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч 3. УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть), назначены судебные экспертизы.