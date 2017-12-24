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Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в Костанайской области

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 декабря 2017, 16:21 |  Происшествия

Авария произошла 22 декабря на 77 км автодороги Костанай-Мамлютка (Мендыкаринская трасса). Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, в результате столкновения погибли на месте 59-летний водитель и 49-летний пассажир легкового автомобиля.

Иллюстративное фото

Других пассажиров в Кia не было.

- 59-летний водитель, управляя автомашиной Кia Carens, двигаясь со стороны Костаная, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточнили в ведомстве. - В это время во встречном направлении двигался автомобиль КамАЗ, который столкнулся с автомобилем Кia Carens.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч 3. УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть), назначены судебные экспертизы.
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Комментарии к новости

Дмитрий
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 22.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас дорожную разметку рисуют для вышепоставленных чинов на момент их приезда, возьмите для себя как правило обновлять ее весной и осенью, ну и наконец то наводить красоту для визитов. Любая трасса в Костанайской области чистится отвратительно, при малейшей не погоде каждый может угодить в ДТП. Обочины не видно, не видно как и середины проезжей части. Ночью двигаться приходится по приборам. Соболезнования родным и близким.

Куаныш
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 22.12.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел это дтп. Дорога в отвратительное состоянии. Не хочется винить кого либо, но они есть. А так людей жаль, что гибнут на дорогах, за которые все мы платим налоги. Иманды болсын

Иван Грозный
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмитрий:

+++++150000 ДТП на совести Акимата.САМАЯ ЗАПУЩЕННАЯ ТРАССА (+Введенская).Сколько можно её латать,кому нужны эти временные заплатки? Уже могли бы участок старое КП до Нечаевки,перед Владимировкой и далее местами до Ленинского положить новый асфальт.А что творится за Ленинским до Мамлютки? Просто .......ц!!!!!!!

56789
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, дороги чистятся плохо, и на трассах и в городе, наледь почти везде, разметки не видно, на обочинах снег плохо счищается, что заставляет прижиматься к середине, плюс к этому плохое освещение в темное время увеличивает роковую опасность. Царствие небесное усопшим.

§ андрей 117
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трасса эта в ужасном состоянии.ехал по ней еще по теплу.была мысль в голове что как же по ней можно в зимнее время передвигаться?????? задо чинуши себе джипики за 25 миллионов покупают.
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вапвап
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно этот участок дороги самый "нехороший", ехать можно только по центру, по краям ямы и "трамплины", в момент дтп дорога была скользкая, ночью был мороз, а днем -3 и солнце, скорее всего не справился с управлением, когда наехал на эти самые трамплины. Надо заставить пожизненно содержать семьи погибших тех, кто отвечает за состояние дороги. И не надо ляля, дорога отвратная и ремонт её ремонтом назвать нельзя. На трассе Костанай-Мамлютка нужно полностью менять полотно.

Карабалык
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда начнут делом заниматься? Улучшать дорожное полотно,предоставлять своему налогоплательщику КАЧЕСТВЕННЫЙ ГСМ?То вода в бензине,то дизель замерзает! Хватит ссылаться на МЧС! Все зимы только пугают то метель,снегопад,гололёд ..... Нужно не пугать,а к делам ПРАВИЛЬНО ПОДХОДИТЬ, т.е. с головой дружить! Съездите ближнему соседу,хотя бы в Челяб.обл.. Там всегда зимой чистая дорога,редкие перемёты,там обочина чиста от снега,там техника работает в непогоду по 24 часа.Независемое безобразие! Стоит границу переехать и наши дороги во всей " красе".Стыдно!Очень стыдно и слушать по TV как у нас не могут освоить в областях выделяемые деньги с Астаны.

шанхай уральская
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в этим летом в стране ездил и в Ввенденку там дорога более менее что нельзя сказать про Боровскую это ужас особенно возле Владимировки и где произошла авария .Думал обратно с рулём приеду.К сожалению у областной власти глас нету или не хотят открывать.Деньги на памятники джигитам находят а на дороги нет.А где наши патриоты где ваши ком рии.

§ bumerang
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...
bumerang


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Сообщений: 131
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.12.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже видел ДТП своими глазами. Трасса конечно хреновая, но ДТП помоему не из за этого. Судя по расстановке и удару, речь скорее всего о том что водитель либо заснул, либо стало плохо. Так как Камаз прижался весь на обочину, а легковая уходила налево прямо на него, как часто показывают в роликах с регистраторов. Камазист в кювет не пошел, кювет там глубокий, и Камаз не его, а мельницы. Поэтому именно это ДТП произошло не из за состояния дороги, но ее состояние и впрямь ОТВРАТНОЕ. Соболезную близким...
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Оксана КругЛова
Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в...




Отправлено: 23.12.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, какое горе в семье. Одновременно потерять мужа и брата-не приведи господь! Соболезнование родным и близким. Пусть земля пухом... :cry: :cry: :cry:

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