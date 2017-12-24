Фотовыставка «Корейцы Казахстана», автором которой стал личный фотограф президента Республики Корея, открылась в Костанае

Фотограф Ким Джинсок в 2016 году провел в Казахстане более двух месяцев, посетив Кызылорду, Уштобе (Алматинская обл.), Астану и Алматы, где он встречался с представителями корейских общин. Из более чем тысячи кадров была отобрана 101 фотография.

Эти фото стали пазлами единой выставки, представляющей казахстанских корейцев пяти поколений в разных сферах деятельности, которая разместилась в областном Доме Дружбы.

Выставка посвящена 80-летию проживания корейцев в Казахстане и 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Казахстаном.

- Первым городом, где была презентована фотовыставка, стала Астана, затем - Кызылорда, - сообщила директор Корейского культурного центра при Посольстве Республики Корея в РК (Астана) Ли ХЭ-РАН. – Затем выставка открылась в Уштобе - эта небольшая станция в далеком 1937 году приняла первые семьи корейцев, насильственно высланных с Дальнего Востока. 10 декабря фотоработы увидели алматинцы, а 13 декабря выставка открылась в Караганде. В Костанай мы привезли только часть картин. Автор этих работ – Ким Джинсок - был на презентации в столичном Национальном музее РК.

В Костанае выставку открыл председатель областного Корейского этнокультурного центра Игорь КИМ, отметивший, что депортация коснулась и его семьи.

- Эта выставка - как дань памяти всем тем, кто сумел выжить, выстоять в те страшные годы и во многом благодаря своему трудолюбию, - подчеркнул Игорь Романович. – Представители корейской общины - уважаемые люди в регионе, которые вносят весомый вклад в развитие области. На сегодня корейский центр - один из самых активных в Ассамблее народа Казахстана. Нам импонирует, что в последнее время в Казахстане выросла популярность корейской культуры, многие представители других этносов стремятся изучать корейский язык, приобщаются к нашим традиция, обычаям.

После того, как была перерезана символичная красная ленточка, гости поднялись на второй этаж Дома Дружбы, где выставлены 28 фоторабот. Портретные снимки, пейзажи – каждый снимок заставляет зрителей задуматься, кого-то - утереть слезу, у кого-то вызвать улыбку умиления.

- Отличаются ли казахстанские корейцы от своих собратьев в Корее? – на миг задумалась и тут же широко улыбнулась Ли Хэ-ран. – Конечно! Они очень похожи на казахов, их порой даже не отличить друг от друга (смеется). Мы, действительно, как одна семья. Казахи очень тепло и радушно встретили спецпереселенцев, протянув руку помощи. И это отражение нашло в памятнике, открытом в 2012 году на горе Бестобе в Акмолинской области по инициативе Ассоциации корейцев Казахстана - в знак благодарности казахскому народу от всех депортированных этносов.

Еще одной фишкой мероприятия стали ростовые куклы - талисманы Олимпиады и Паралимпиады в Корее, тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби, встречали гостей выставки.

- Мы всей нашей корейской общиной призываем не пропустить зимнюю Олимпиаду в Корее, болеть за участников и просто наслаждаться соревнованиями спортсменов, старт которым будет дан 9 февраля, -сказала заместитель председателя областного корейского этнокультурного объединения Марина ЛЯН.

Фотовыставка «Корейцы Казахстана» будет работать на втором этаже областного Дома Дружбы (ул.Алтынсарина, 115) до 24 января. Посетить ее можно в будни с 9.00 до 18.30.

Фото Ольги ГОРАЙ



Справка Дома Дружбы

В 1937 году в Кустанай прибыли два состава с корейскими переселенцами с Дальнего Востока. Место, где впервые обосновались депортированные корейцы, сейчас входит в черту областного центра, но до сих пор в народе этот бывший пригородный поселок называют Корейским.

Корейская община Костанайской области на протяжении всех лет своего существования, а она была создана в феврале 1990 года, является одной из самых активных в регионе. На сегодня в области проживают более 3 800 корейцев.

Первым руководителем ЭКО стал кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Валерий Алексеевич Цхай, который, к сожалению, ушел в этом году из жизни, но оставил большой след не только в медицине Костанайской области, но и в деятельности областной Ассамблеи. С 2014 года во главе областной корейской общины встал бизнесмен, меценат, директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким.