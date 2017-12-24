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Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" выиграл новогодний конкурс в Петропавловске

23 декабря 2017, 10:49 |  Происшествия

Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" пришел на президентскую елку в Петропавловске, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Саби Байбусинов.

Фото Саби Байбусинова из facebook.com

"Когда фантазия не знает границ! Угадайте, кто победил в конкурсе новогодних костюмов на президентской елке в Петропавловске? Вот вам бренд амбассадоры программы "Рухани жаңғыру" и 20-летия столицы! P.S. И все же, какие мы были счастливые, когда мамы шили нам костюмы зайчиков, мушкетеров и Алдаркөсе", - написал он. 

Фото Саби Байбусинова из facebook.com

Напомним, в 2015 году девочка пришла на новогоднюю елку в костюме Байтерека. Тогда создатели объяснили задумку этого наряда.
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Комментарии к новости
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Woody
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать Хабар пересмотрели

§ Victor Yang
Re: Школьник в костюме "Рухани...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А имена у этих детей - Байтерек и Астана?
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Марк Стаканыч
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот вам бренд амбассадоры программы "Рухани

Даа, куда идем?
Был и я миаленьким, и ходил на елку.
Но в нашем совке никто не ходил на елку в костюме 25 съезда КПСС.

§ сайлау курманов
Re: Школьник в костюме "Рухани...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не знаю как реагировать , с одной стороны так затуманят мозги детям и молиться заставляют , то вот супер-патриотами наряжают , хотя надо бы им еще мультики смотреть
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Нурқан
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
боже мой народ!до чего дошли! позор!это не было свойственно нашему народу, вот такое, как кто то сказал. что кочевники как губка впитывает чужую культуру, оказывается и это впитали.

Директор Пляжа
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть реально какая та, снежинки, зайки и прочее сказочные персонажи уже не в тренде. :-(

Карамерген
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный ребёнок..

Позитив
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да.................нет слов!!!

§ Валентин
Re: Школьник в костюме "Рухани...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А имена у этих детей - Байтерек и Астана?


Нурсултан и Назарбаев!
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Аннушка
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько желчи в вас,люди!!!страшно читать отзывы..совсем нет позитива,тьфууу...

ирина
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это постарались взрослые, чиновники, которые решили прогнуться перед вышестоящим начальством. Печально как-то.

ЮКА
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" пришел на президентскую елку в Петропавловске >>

Всегда казалось, что президентская елка, это елка во дворце президента, встреча с президентом, с его поздравлениями детей(золотого фонда Казахстана). Чего президентского может быть в Петропавловске, Костанае, Аркалыке?

§ Victor Yang
Re: Школьник в костюме "Рухани...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аннушка:
сколько желчи в вас,люди!!!страшно читать отзывы..совсем нет позитива,тьфууу...

Масла на всех не хватает, да? ;-) :-P
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Директор Пляжа
Re: Школьник в костюме "Рухани...




Отправлено: 23.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аннушка:
тьфууу...

Монитор потом не забудьте протереть свой 8-)

§ KOS77
Re: Школьник в костюме "Рухани...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Жесть реально какая та, снежинки, зайки и прочее сказочные персонажи уже не в тренде.

В редакцию с возмущением обратились сразу несколько родителей из детских садов и школ. Их волнует тема строительства традиционных снежных городков у организаций образования. С их слов, в этом году для строительства установлена тематика – грядущее 20-летие столицы Астаны. Родители задаются вопросом: почему привычные для детей сказочные фигуры должны сменить скульптуры патриотического характера? За комментарием мы обратились к методисту районного отдела образования Гульзаш Кенжибаевой: — Положение конкурса для всех одинаковое и согласованно с руководством. Администрация школ и детских садов совместно с родительской общественностью самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе или отказе от него. Но любую тематику можно обыграть. Все зависит от фантазии и желания поддержать молодую столицу в год ее рождения.
статья в Карабалыкской газете
Газета "Айна" http://ainanews.kz/pochemu-vmesto-skazochnyh-geroev-roditeli-i-deti-dolzhny-lepit-iz-snega-simvoly-stolicy/
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