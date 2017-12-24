Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" выиграл новогодний конкурс в Петропавловске
Школьник в костюме "Рухани жаңғыру" пришел на президентскую елку в Петропавловске, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Саби Байбусинов.
Фото Саби Байбусинова из facebook.com
"Когда фантазия не знает границ! Угадайте, кто победил в конкурсе новогодних костюмов на президентской елке в Петропавловске? Вот вам бренд амбассадоры программы "Рухани жаңғыру" и 20-летия столицы! P.S. И все же, какие мы были счастливые, когда мамы шили нам костюмы зайчиков, мушкетеров и Алдаркөсе", - написал он.
Фото Саби Байбусинова из facebook.com
Напомним, в 2015 году девочка пришла на новогоднюю елку в костюме Байтерека. Тогда создатели объяснили задумку этого наряда.
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