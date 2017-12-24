По версии следствия, подозреваемый обещал редактору одного из местных сайтов победу в двух тендерах на освещение социально-экономического роста и достижений области.

За содействие чиновник потребовал 30% от суммы, которую выделит государство в рамках тендера.

- Будучи начальником управления внутренней политики ЮКО, чтобы обогатиться, потребовал у предпринимателя Есжанова 30% от двух лотов на общую сумму 7 млн 560 тысяч тенге, это 2 млн 100 тысяч тенге, – зачитал обвинительное заключение прокурор Ерлан Токсанбаев.

1,5 миллиона тенге редактор заранее уже передал чиновнику, а при получении оставшихся 600 тысяч руководителя УВП и задержали.

Болатбек Толеген был задержан 6 октября 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО при получении через водителя взятки. 600 тысяч тенге нашли прямо в кармане чиновника. Водитель и второй гослужащий, который был посредником, проходят по делу как свидетели.

Редактор сайта, который написал заявление о вымогательстве, в суде пока не появился.

По закону 37-летнему бывшему чиновнику грозит либо штраф в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишение свободы от 7-12 лет с конфискацией имущества. У Болатбека Толегена четверо детей. Отметим, что вину он свою отрицал полностью.