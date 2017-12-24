По версии следствия, подозреваемый обещал редактору одного из местных сайтов победу в двух тендерах на освещение социально-экономического роста и достижений области.
За содействие чиновник потребовал 30% от суммы, которую выделит государство в рамках тендера.
- Будучи начальником управления внутренней политики ЮКО, чтобы обогатиться, потребовал у предпринимателя Есжанова 30% от двух лотов на общую сумму 7 млн 560 тысяч тенге, это 2 млн 100 тысяч тенге, – зачитал обвинительное заключение прокурор Ерлан Токсанбаев.
1,5 миллиона тенге редактор заранее уже передал чиновнику, а при получении оставшихся 600 тысяч руководителя УВП и задержали.
Болатбек Толеген был задержан 6 октября 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО при получении через водителя взятки. 600 тысяч тенге нашли прямо в кармане чиновника. Водитель и второй гослужащий, который был посредником, проходят по делу как свидетели.
Редактор сайта, который написал заявление о вымогательстве, в суде пока не появился.
По закону 37-летнему бывшему чиновнику грозит либо штраф в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишение свободы от 7-12 лет с конфискацией имущества. У Болатбека Толегена четверо детей. Отметим, что вину он свою отрицал полностью.
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: Хм.. Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год.. Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные.. Ты опять всё перепутал. Сейчас срочно...
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося.. Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина. Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев) Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в ***! А не выполнил —...
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Народный контроль: Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном...