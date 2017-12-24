В Казахстане предлагают увеличить вдвое "стоимость" загранпаспорта и сделать бесплатной регистрацию по месту жительства

"Стоимость" государственной услуги за получение загранпаспорта предлагается увеличить в два раза в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, проект нового Налогового кодекса предусматривает увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан до 8 МРП (19 240 тенге).

В то же время на сайте Парламента Казахстана сообщается, что 13 декабря 2017 года данный законопроект был направлен в Администрацию Президента.

Статья 615. Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий

За совершение прочих действий государственная пошлина взимается в следующих размерах:

3) за выдачу:

паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства - 8 МРП;

В действующем Налоговом кодексе, согласно статье 500 "Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий", государственная пошлина составляет 400 процентов от МРП или 4 МРП (9076 тенге).

Кроме того, с 2018 года планируется отменить сбор за временную и постоянную регистрацию по месту жительства.

"МВД инициированы поправки в проект нового Налогового кодекса в части отмены взимания государственной пошлины за регистрацию по месту жительства и месту временного пребывания. В настоящее время за оказание данной услуги предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 10 процентов от месячного расчетного показателя (226,9 тенге)", - прокомментировали в ведомстве.

Поправки содержатся в принятом Парламентом Казахстане проекте Налогового кодекса, который направлен на подпись Президенту.