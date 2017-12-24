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В Казахстане предлагают увеличить вдвое "стоимость" загранпаспорта и сделать бесплатной регистрацию по месту жительства

22 декабря 2017, 13:34 |  Государство

"Стоимость" государственной услуги за получение загранпаспорта предлагается увеличить в два раза в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото Турара Казангапова

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, проект нового Налогового кодекса предусматривает увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан до 8 МРП  (19 240 тенге).

В то же время на сайте Парламента Казахстана сообщается, что 13 декабря 2017 года данный законопроект был направлен в Администрацию Президента.

Статья 615. Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий

За совершение прочих действий государственная пошлина взимается в следующих размерах:

3) за выдачу:

паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства - 8 МРП;

В действующем Налоговом кодексе, согласно статье 500 "Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий", государственная пошлина составляет 400 процентов от МРП или 4 МРП (9076 тенге).

Кроме того, с 2018 года планируется отменить сбор за временную и постоянную регистрацию по месту жительства.

"МВД инициированы поправки в проект нового Налогового кодекса в части отмены взимания государственной пошлины за регистрацию по месту жительства и месту временного пребывания. В настоящее время за оказание данной услуги предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 10 процентов от месячного расчетного показателя (226,9 тенге)", - прокомментировали в ведомстве.

Поправки содержатся в принятом Парламентом Казахстане проекте Налогового кодекса, который направлен на подпись Президенту.
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Комментарии к новости

07
Re: В Казахстане предлагают увеличить вдвое...




Отправлено: 22.12.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3) за выдачу: паспорта гражданина Республики Казахстан
какие кокетливые... за выдачу... выдачи производятся бесплатно,а это продажа... продажа паспорта,своим гражданам...

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане предлагают увеличить вдвое...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.12.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я загранпаспорт получил бесплатно ,
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гость
Re: В Казахстане предлагают увеличить вдвое...




Отправлено: 22.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это чтобы с выезжающих на ПМЖ отжать побольше, поскольку наш паспорт в России не нужен но без него не выехать, вот и весь расклад.

§ 112
Re: В Казахстане предлагают увеличить вдвое...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за свой платил 3000 тенге, и то написали дату рождения 19е августа, хотя я был прописан на этой улице и это название той улицы было..
Пришлось поменять.
А вот второй раз в 40 лет не помню, платил или нет..
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