В Казахстане предлагают увеличить вдвое "стоимость" загранпаспорта и сделать бесплатной регистрацию по месту жительства
"Стоимость" государственной услуги за получение загранпаспорта предлагается увеличить в два раза в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турара Казангапова
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, проект нового Налогового кодекса предусматривает увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан до 8 МРП (19 240 тенге).
В то же время на сайте Парламента Казахстана сообщается, что 13 декабря 2017 года данный законопроект был направлен в Администрацию Президента.
Статья 615. Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий
За совершение прочих действий государственная пошлина взимается в следующих размерах:
3) за выдачу:
паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства - 8 МРП;
В действующем Налоговом кодексе, согласно статье 500 "Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий", государственная пошлина составляет 400 процентов от МРП или 4 МРП (9076 тенге).
Кроме того, с 2018 года планируется отменить сбор за временную и постоянную регистрацию по месту жительства.
"МВД инициированы поправки в проект нового Налогового кодекса в части отмены взимания государственной пошлины за регистрацию по месту жительства и месту временного пребывания. В настоящее время за оказание данной услуги предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 10 процентов от месячного расчетного показателя (226,9 тенге)", - прокомментировали в ведомстве.
Поправки содержатся в принятом Парламентом Казахстане проекте Налогового кодекса, который направлен на подпись Президенту.
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