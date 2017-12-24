31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в размере 500 МРП за клевету

Выплатить два с лишним миллиона тенге Ольга ПОЛЯКОВА не сможет, поэтому готовится к отбыванию наказания в колонии. Из расчета 1 день лишения свободы за 4 МРП получается около 4 месяцев заключения.

Ольга Полякова /Фото из архива "НГ"

"НГ" ранее сообщала о конфликте между Ольгой Поляковой и руководством асфальтового гиганта ТОО «Казахдорстрой». Стороны не поделили участок земли, который принадлежал Поляковой. Разбирательства вылились в огромное количество судебных исков, а в октябре этого года - в уголовное дело. После того, как Ольга выложила в Интернет ролики с участием сотрудников ТОО «Казахдорстрой», ее обвинили по ст. 130 ч 2 УК РК (клевета с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей).

Руководство ТОО возмутили публикации в Instagram и YouTube. В материалах дела приводится текст одной из публикаций: «Для тех, кто не знаком с моей ситуацией, вкратце: у нас есть частная собственность, вот она сзади меня в городе Костанай. Эту частную собственность захватило ТОО «Казахдорстрой». На протяжении пяти лет они незаконно занимали нашу собственность, не платили ни копейки за аренду, подделывали документы, подписи. Я выиграла суд. Суд постановил нашу собственность освободить. С марта месяца я практически живу здесь днём и ночью, слежу за тем, чтобы они не вывозили нашу собственность. Они беспрепятственно с моей стороны вывозили всё своё имущество, полностью разобрали свой завод, который они незаконно здесь установили и вывезли его. Однако сейчас они действуют наглым образом, ломают замки, вскрывают ворота и пытаются вывезти и мою собственность при этом угрожая мне. Пожалуйста, помогите мне!».

Остальные публикации по содержанию не сильно отличаются. Нецензурных слов и оскорблений в роликах нет.

Представитель ТОО «Казахдорстрой» Р. Байгенжин заявил на процессе, который проходил в суде Костаная № 2, что в своих многочисленных обращениях Полякова публично с применением сетей телекоммуникаций обвинила ТОО «Казахдорстрой» в совершении таких преступлений как: кража (п. 1, ч. 2 ст. 188 УК РК), грабеж (п. 1, ч. 2 ст. 191 УК РК), разбой (п. 1, ч. 2 ст. 192 УК РК), нарушение вещных прав на землю (п. 1 ст. 201 УК РК), угроза (ст. 115 УК РК), дача взятки (п. 1 ст. 367 УК РК), подделка документов (п. 1 ст. 385 УК РК).

Полякова вину в суде не признала, сообщив, что всего лишь пыталась защитить себя и свою собственность. Она считает, что сотрудники ТОО «Казахдорстрой» действовали незаконно - вывозили с ее территории ее же имущество, ломали заборы, угрожали ей.

Однако суд счел Полякову виновной в клевете, так как она не смогла представить доказательства, «подтверждающие виновность лиц ТОО «Казахдорстрой» в совершении указанных уголовных правонарушений», и назначил ей штраф в размере 500 МРП (1 134 500 тенге).

Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменения. Ольга Полякова, с которой связались корреспонденты «НГ», в отчаянии:

- Денег на штраф у меня нет, все имущество у меня отобрали, поэтому я выбрала тюрьму, - сообщила она. - Мне остается только объявить голодовку, потому что правды в наших судах я не нашла.