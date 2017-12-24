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31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в размере 500 МРП за клевету

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 декабря 2017, 13:49 |  Криминал

Выплатить два с лишним миллиона тенге Ольга ПОЛЯКОВА не сможет, поэтому готовится к отбыванию наказания в колонии. Из расчета 1 день лишения свободы за 4 МРП получается около 4 месяцев заключения.

Ольга Полякова /Фото из архива "НГ"

"НГ" ранее сообщала о конфликте между Ольгой Поляковой и руководством асфальтового гиганта ТОО «Казахдорстрой». Стороны не поделили участок земли, который принадлежал Поляковой. Разбирательства вылились в огромное количество судебных исков, а в октябре этого года - в уголовное дело. После того, как Ольга выложила в Интернет ролики с участием сотрудников ТОО «Казахдорстрой», ее обвинили по ст. 130 ч 2 УК РК (клевета с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей).

Руководство ТОО возмутили публикации в Instagram и YouTube. В материалах дела приводится текст одной из публикаций: «Для тех, кто не знаком с моей ситуацией, вкратце: у нас есть частная собственность, вот она сзади меня в городе Костанай. Эту частную собственность захватило ТОО «Казахдорстрой». На протяжении пяти лет они незаконно занимали нашу собственность, не платили ни копейки за аренду, подделывали документы, подписи. Я выиграла суд. Суд постановил нашу собственность освободить. С марта месяца я практически живу здесь днём и ночью, слежу за тем, чтобы они не вывозили нашу собственность. Они беспрепятственно с моей стороны вывозили всё своё имущество, полностью разобрали свой завод, который они незаконно здесь установили и вывезли его. Однако сейчас они действуют наглым образом, ломают замки, вскрывают ворота и пытаются вывезти и мою собственность при этом угрожая мне. Пожалуйста, помогите мне!».

Остальные публикации по содержанию не сильно отличаются. Нецензурных слов и оскорблений в роликах нет.

Представитель ТОО «Казахдорстрой» Р. Байгенжин заявил на процессе, который проходил в суде Костаная № 2, что в своих многочисленных обращениях Полякова публично с применением сетей телекоммуникаций обвинила ТОО «Казахдорстрой» в совершении таких преступлений как: кража (п. 1, ч. 2 ст. 188 УК РК), грабеж (п. 1, ч. 2 ст. 191 УК РК), разбой (п. 1, ч. 2 ст. 192 УК РК), нарушение вещных прав на землю (п. 1 ст. 201 УК РК), угроза (ст. 115 УК РК), дача взятки (п. 1 ст. 367 УК РК), подделка документов (п. 1 ст. 385 УК РК).

Полякова вину в суде не признала, сообщив, что всего лишь пыталась защитить себя и свою собственность. Она считает, что сотрудники ТОО «Казахдорстрой» действовали незаконно - вывозили с ее территории ее же имущество, ломали заборы, угрожали ей.

Однако суд счел Полякову виновной в клевете, так как она не смогла представить доказательства, «подтверждающие виновность лиц ТОО «Казахдорстрой» в совершении указанных уголовных правонарушений», и назначил ей штраф в размере 500 МРП (1 134 500 тенге).

Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменения. Ольга Полякова, с которой связались корреспонденты «НГ», в отчаянии:

- Денег на штраф у меня нет, все имущество у меня отобрали, поэтому я выбрала тюрьму, - сообщила она. - Мне остается только объявить голодовку, потому что правды в наших судах я не нашла.
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Комментарии к новости
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§ Солнышко
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой то. С такими противниками разве можно в одиночку бороться?
Как то нельзя было с юристами посоветоваться прежде чем в интернет что-то выкладывать? А по судам то зачем одной ходить?
Еще в принципе шанс есть на обжалование, это во-первых. А, во-вторых, в законе есть понятие отсрочка и рассрочка исполнения приговора. Так что в "тюрьму" идти не стоит. А вот к грамотному адвокату обязательно.
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1952/доктор СИЗО
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Ужас какой то. С такими противниками разве можно в одиночку бороться?
Как то нельзя было с юристами посовет

да отдайте вы этот заводик!!! Тогда они заберут заявление. Прямо рухлядь какая то. Видел в Киргизии стационарные АБЗ. На космодром или НПЗ похожи. Удивляюсь, как вы сертификат на асфальт с него будете получать.

Ннн
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора таких "правдоискателей" привлекать к ответственности, а то смотришь в ютуб, как они начинают дискредитировать органы власти, у меня у простого человека вызывает возмущение, если они за них возьмутся, а я думаю если будет команда сверху, то возьмутся, десяток посадят или сделают нищими, тогда народ будет думать прежде чем писать или выставлять на общее обозрение.

§ сайлау курманов
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.12.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если 1 день = 4 мрп , то это всего лишь 125 дней , это не годы , можно посидеть и дальше бороться , тем более если правда на ее стороне , борьбу надо удвоить с привлечением всех доступных методов
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§ Undead
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 22.12.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон

[Исправлено: Undead, 22.12.2017 - 15:13]
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§ Dan
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 22.12.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Как то нельзя было с юристами посоветоваться прежде чем в интернет что-то выкладывать?

Здесь соглашусь. Цитата:
Солнышко:
А вот к грамотному адвокату обязательно

А вот этих никогда не встречал. Их впору в Красную книгу заносить. Хотя вру, есть Снежанна Ким, которая делит нашу братию на "обычных юристов" и небожителей с лицензией адвоката...
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Руслан
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
борьбу надо удвоить с привлечением всех доступных методов

опять в ютуб выставлять? только по больше.

Руслан
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:

там в ключевое слово "купил" на свой кровные деньги, а здесь скорее всего было приватизировано и забыто, потом вспомнили, что где то в Казахстане остался цех приватизированы, но не оформлены до конца заводик, вернулись и начали тяжбы.

ддд
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ннн:
таких "правдоискателей" привлекать к ответственности,

вчкушка, давно пора тебя привлечь за длинный язык в той в клевете на которой тебя поймали, не, не хочешь примерит рубаху?

Народный контроль
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На протяжении пяти лет они незаконно занимали нашу собственность, не платили ни копейки за аренду,
У вас был договор аренды с ТОО «Казахдорстрой» ?Цитата:
Однако сейчас они действуют наглым образом, ломают замки, вскрывают ворота и пытаются вывезти и мою собственность при этом угрожая мне. Пожалуйста, помогите мне!».
У вас есть зарегистрированная собственность? На дворе 21 век! Есть фото и видеосъёмка! Есть наконец служба 102! Не могу понять,смысл распространения не имеющую под собой доказательной базы информации! Или было желание отжать копейку ? Не тот вы путь выбрали уважаемая. Может быть тут есть ещё подводные камни о которых мы не знаем совсем

Народный контроль
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Еще в принципе шанс есть на обжалование, это во-первых. А, во-вторых, в законе есть понятие отсрочка и рассрочка исполнения приговора.

Солнышко-Галина! Тут есть пока единственный путь,признать вину и попросить прощение с такой же публикацией опровержения в СМИ .Надавить на жалость чиновников. Другой путь ТУПИК!

Ильяс
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ннн:
Давно пора таких "правдоискателей" привлекать к ответственности, а то смотришь в ютуб, как они начинают дискредитировать органы власти, у меня у простого человека вызывает возмущение, если они за них возьмутся, а я думаю если будет команда сверху, то возьмутся, десяток посадят или сделают нищими, тогда народ будет думать прежде чем писать или выставлять на общее обозрение.

Действительно, народ должен сидеть в стойле и молчать, а то смотри, что вздумали тут.

Ннн
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Действительно, народ должен сидеть в стойле и молчать, а то смотри, что вздумали тут.

говори что хочешь, но клеветать и оскорблять никто не давал права, или у нас есть особая категория населения которым все дозволено? в том числе подчинятся закону, раз живешь в этом государстве, изволь подчинятся законам государства или согнут шею под ярмо закона, это должный уяснить все, или где то по другому?

Смешные они
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше посидеть , чем платить такую сумму

ХХХ
Re: 31-летнюю жительницу Затобольска приговорили к штрафу в...




Отправлено: 22.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То два с лишним миллиона то миллион с лишним. Так сколько?

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