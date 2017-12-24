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Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили к 9 годам лишения свободы в Костанае

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 декабря 2017, 13:01 |  Криминал

32-летнего Николая Блажевича, который после драки в кафе «Кызылдаш» совершил наезд на 25-летнюю Илону Горелову, признали виновным в покушении на убийство и хулиганство.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Напомним, инцидент произошел 16 июля ночью. В кафе «Кызылдаш», которое находится в п. Затобольск, завязалась драка между компаниями, в которых отдыхали Блажевич с женой и родственниками и Горелова с друзьями. Когда администрация кафе пригрозила вызвать полицию, участники конфликта вышли на улицу. Как сказано в обвинительном заключении, Блажевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Горелову, которая ждала такси. Потерпевшая со множественными травмами была доставлена в Костанайскую городскую больницу.

В суде Блажевич свою вину не признал. Он сообщил, что у него не было умысла лишать жизни девушку. Он был сильно избит, хотел уехать домой и не заметил потерпевшую. Также он отрицал, что переехал девушку 3 раза.

На процессе одна из потерпевших Анастасия Апенько, которая, согласно обвинительному заключению, вместе с Илоной Гореловой получила от Блажевича удар по лицу, вдруг отказалась от своих показаний. Она сообщила, что наговорила на подсудимого, так как родственники потерпевшей хотели «раздуть и поднять скандал». По словам девушки, на самом деле ее никто по лицу не бил. Не подтвердила она свои показания и о тройном наезде. По новой версии, которую Апенько представила суду, Горелова сама спровоцировала конфликт.

Однако суд счел вину Николая Блажевича доказанной. Также он должен заплатить потерпевшей 1,6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор еще не вступил в силу.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
драка между компаниями, в которых отдыхали Блажевич с женой и родственниками и Горелова с подругами
Цитата:
Он был сильно избит

Кем был избит?
Бабами что-ли?

123
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:11
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще конечно нехило его упаковали...
На девять-то лет...
Жесть...

Гена
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да его за то что поднял руку. Надо было посадить на пожизненно.

Сосед
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:22
Комментарий удален модератором.

100
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 13:30
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенские девушки суровы и крепки..
3 раза газель ее туда сюда проезжала, не легковушка все таки..
Девушке выздоровления..
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ВасьВась
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с тестем сидеть вместе будут (Л. Васильев)

123
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...




Отправлено: 22.12.17 - 16:34
Комментарий удален модератором.

§ костанаец
Re: Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 22.12.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нормальный ход событий, за ДТП с трупом дают условку, за взятку в особо крупном размере, пальцем грозят, суды у нас берега не попутали?, или это указка сверху поработала?
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