Водителя ГАЗели, совершившего наезд на девушку, приговорили к 9 годам лишения свободы в Костанае

32-летнего Николая Блажевича, который после драки в кафе «Кызылдаш» совершил наезд на 25-летнюю Илону Горелову, признали виновным в покушении на убийство и хулиганство.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Напомним, инцидент произошел 16 июля ночью. В кафе «Кызылдаш», которое находится в п. Затобольск, завязалась драка между компаниями, в которых отдыхали Блажевич с женой и родственниками и Горелова с друзьями. Когда администрация кафе пригрозила вызвать полицию, участники конфликта вышли на улицу. Как сказано в обвинительном заключении, Блажевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Горелову, которая ждала такси. Потерпевшая со множественными травмами была доставлена в Костанайскую городскую больницу.

В суде Блажевич свою вину не признал. Он сообщил, что у него не было умысла лишать жизни девушку. Он был сильно избит, хотел уехать домой и не заметил потерпевшую. Также он отрицал, что переехал девушку 3 раза.

На процессе одна из потерпевших Анастасия Апенько, которая, согласно обвинительному заключению, вместе с Илоной Гореловой получила от Блажевича удар по лицу, вдруг отказалась от своих показаний. Она сообщила, что наговорила на подсудимого, так как родственники потерпевшей хотели «раздуть и поднять скандал». По словам девушки, на самом деле ее никто по лицу не бил. Не подтвердила она свои показания и о тройном наезде. По новой версии, которую Апенько представила суду, Горелова сама спровоцировала конфликт.

Однако суд счел вину Николая Блажевича доказанной. Также он должен заплатить потерпевшей 1,6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор еще не вступил в силу.