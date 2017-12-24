В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со всей области

Сегодня, 22 декабря, в Костанае провели главный новогодний утренник области - ёлку от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На праздник в Русском театре драмы пригласили 200 детей в возрасте 9-14 лет из семи категорий: из многодетных семей, из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, отличники, победители областных и республиканских олимпиад, призеры конкурсов научных проектов, титулованные спортсмены.

- Среди детей есть и шахматисты, и борцы, и танцоры, - уточнила "НГ" заместитель директора РНПЦ "Костанай дарыны" Бахытжамал КУСКУЛАКОВА. - Подарки от имени президента получат абсолютно все дети. Средства на них выделили из местного бюджета. Сегодня здесь есть представители всех 14 районов нашей области.

По традиции приглашенные на праздник заслушали видеопоздравление от президента РК Нурсултана Назарбаева. Затем организаторы перешли к самой интересной части - вручению подарков. Правда, в начале праздника их получили только пятеро школьников.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ лично вручил кульки особо отличившимся в этом году школьникам.

- Сегодня здесь присутствуют дети, которые весь год учились на отлично и хорошо, - отметил глава области. - Своим поведением они подавали пример для других учеников и по праву заслужили быть на этой новогодней ёлке. Каждый из вас получит смартфон, сладкий подарок, книгу про нашу столицу Астану. 2018 год, год Собаки, готовит для нас много хороших новостей, веселья и приключений.

Аким говорил и про выставку ЭКСПО, и про строящуюся и с каждым годом хорошеющую Астану, но детям это было не особо интересно. Они ждали, когда же им уже разрешат поводить хороводы и получить подарки.

Каждому ребенку в этот праздник подготовили кулек весом 1,5 кг. Главный подарок - смартфон - закупали по цене не менее 80 000 тенге.

Из рук акима подарки получили призер международного конкурса по математике Айнур Мадиева, отличник Виталий Мельник, шахматист и борец Мирас Жалгасбай, отличница и победительница олимпиад по основам наук Алина Саутова и победитель конкурсов талантов Павел Звонарёв.

Праздничная развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, символами нынешнего и грядущего года Петухом и Собакой продолжалась в фойе театра около часа. После чего детей завели в зал - на спектакль "Новогодние приключения". Подарки - с конфетами, смартфоном и книгой - ждали их на сиденьях.

На президентскую ёлку, как правило, приглашают только один раз, чтобы дать такую возможность и остальным детям.

Вот и 13-летний Магомед МУХЛАЕВ на таком утреннике впервые. Мальчик учится в Костанае, в школе-гимназии № 3. В этом году он участвовал в научном проекте "Зерде" по нескольким предметам и в соревнованиях по каратэ.

- А еще я несколько лет учусь на отлично, - рассказал Магомед. - Я рад, что меня сюда пригласили. И подарки хорошие, и сам праздник тоже. Я не люблю сказочные костюмы, мне больше по душе вот этот - кавказский национальный. Таких в Костанае нет, нам его присылали по частям из других городов.

По словам организаторов, каждый год на президентской ёлке детям дарят технику. В прошлые годы это были ноутбуки и планшеты.