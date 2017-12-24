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В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со всей области

Татьяна НАЗАРУК

22 декабря 2017, 13:08 |  Общество

Сегодня, 22 декабря, в Костанае провели главный новогодний утренник области - ёлку от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На праздник в Русском театре драмы пригласили 200 детей в возрасте 9-14 лет из семи категорий: из многодетных семей, из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, отличники, победители областных и республиканских олимпиад, призеры конкурсов научных проектов, титулованные спортсмены.

- Среди детей есть и шахматисты, и борцы, и танцоры, - уточнила "НГ" заместитель директора РНПЦ "Костанай дарыны" Бахытжамал КУСКУЛАКОВА. - Подарки от имени президента получат абсолютно все дети. Средства на них выделили из местного бюджета. Сегодня здесь есть представители всех 14 районов нашей области.

По традиции приглашенные на праздник заслушали видеопоздравление от президента РК Нурсултана Назарбаева. Затем организаторы перешли к самой интересной части - вручению подарков. Правда, в начале праздника их получили только пятеро школьников.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ лично вручил кульки особо отличившимся в этом году школьникам.

- Сегодня здесь присутствуют дети, которые весь год учились на отлично и хорошо, -  отметил глава области. - Своим поведением они подавали пример для других учеников и по праву заслужили быть на этой новогодней ёлке. Каждый из вас получит смартфон, сладкий подарок, книгу про нашу столицу Астану. 2018 год, год Собаки, готовит для нас много хороших новостей, веселья и приключений.

Аким говорил и про выставку ЭКСПО, и про строящуюся и с каждым годом хорошеющую Астану, но детям это было не особо интересно. Они ждали, когда же им уже разрешат поводить хороводы и получить подарки.

 

Каждому ребенку в этот праздник подготовили кулек весом 1,5 кг. Главный подарок - смартфон - закупали по цене не менее 80 000 тенге. 

Из рук акима подарки получили призер международного конкурса по математике Айнур Мадиева, отличник Виталий Мельник, шахматист и борец Мирас Жалгасбай, отличница и победительница олимпиад по основам наук Алина Саутова и победитель конкурсов талантов Павел Звонарёв.

Праздничная развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, символами нынешнего и грядущего года Петухом и Собакой продолжалась в фойе театра около часа. После чего детей завели в зал - на спектакль "Новогодние приключения". Подарки - с конфетами, смартфоном и книгой - ждали их на сиденьях.

На президентскую ёлку, как правило, приглашают только один раз, чтобы дать такую возможность и остальным детям.

Вот и 13-летний Магомед МУХЛАЕВ на таком утреннике впервые. Мальчик учится в Костанае, в школе-гимназии № 3. В этом году он участвовал в научном проекте "Зерде" по нескольким предметам и в соревнованиях по каратэ.

- А еще я несколько лет учусь на отлично, - рассказал Магомед. - Я рад, что меня сюда пригласили. И подарки хорошие, и сам праздник тоже. Я не люблю сказочные костюмы, мне больше по душе вот этот - кавказский национальный. Таких в Костанае нет, нам его присылали по частям из других городов.

По словам организаторов, каждый год на президентской ёлке детям дарят технику. В прошлые годы это были ноутбуки и планшеты.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всё таки у нас отличный аким!

§ yudjin
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А всё таки у нас отличный аким!

господи, вчкбаева, ты сколько сахар не говори, слаще он не станет...и замуж тебя не возьмёт ;-)
даже с детьми нет на лице доброты и улыбки... а лицо зеркало души, однако...
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тырц-пырц
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким говорил и про выставку ЭКСПО, и про строящуюся и с каждым годом хорошеющую Астану,

заодно и про новую книгу президента бы рассказал

§ drakon
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12936
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
даже с детьми нет на лице доброты и улыбки...

Какая улыбка,какая радость?
Одних смартфонов на 16 мильёнов,
каким то детям - отдали... :-o 8-)
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§ 112
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
даже с детьми нет на лице доброты и улыбки

Сколько ранних фото выставлял о Новых Годах "тогда", ровно то же самое и такие же напряженные лица..
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Руслан
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
господи, вчкбаева, ты сколько сахар не говори, слаще он не станет...и замуж тебя не возьмёт
даже с детьми нет на лице доброты и улыбки... а лицо зеркало души, однако...

зачем вы так? я то же был в Советское время на таком мероприятии, лица такие же были напряженные, так как были из разных школ друг друга не знали, какой то секретарь горкома зачитывал более часа о преимуществах Советского строя, мы все вспотели в костюмах, потом кружили вокруг елки, потом раздали кульки бумажные с конфетами и мандаринами и все что помню, правда все было намного победнее, слипшиеся карамельки три мандарина и грамота.

СЭМ
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должность конечно, да и обязанностей оочень много. Каждый по своему индивидуален. Внешность иногда обманчивая. Вас не поймешь, если будет петь плохо, на саксафоне тоже критика. Мне кажется не это главное. Главное какое сердце и отношение к делу. Не всегда что на сердце то и на лице. Это наш аким. Да он молод и это хорошо. Он патриот своей родины, а это уже не мало! Успехов пожелаем, пусть наша область под его руководством станет чуточку лучше. Он тоже думает о том, что скажут люди и достаточно много ограничений по этикету. А если критиковать, то давайте по существу и аргументировано и без оскорблений, клеветы и всякой абструкции, не допуская неприличных выражений, главное быть объективным и предлагать кроме критики что то конструктивное.

§ 112
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.12.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я на новый год, наверно год 1975й.
Что то не вижу счастья на лице и радости..
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Маркс
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот я на новый год, наверно год 1975й.


Когда был Марик маленький,
С кудрявой головой,
Стоял в носках под елочкой.
Серьезный, деловой!

А нынче взял он курочек
Залил себя пиффком
Лежит и ждет снегурочек
В трусах и босиком.

Народный контроль
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
даже с детьми нет на лице доброты и улыбки...

А зато у ботексного улыбка...одно очарование...жуть!

§ Victor Yang
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А зато у ботексного улыбка...одно очарование...жуть!

Хм... На этих фото два известных лица. Кого из них ты называешь "ботексным"? Если учесть, что в первом комментарии ты высказала положительные эмоции относительно нашего акима, то вывод напрашивается сам собой, кого ты называешь "ботексным".
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Народный контроль
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 22.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
кого ты называешь "ботексным".

Кому адресовано послание тот знает про кого тут речь! На этих картинка я не замечаю ботекса

ЮКА
Re: В Костанай на президентскую ёлку пригласили 200 детей со...




Отправлено: 23.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<Аким говорил и про выставку ЭКСПО, и про строящуюся и с каждым годом хорошеющую Астану, но детям это было не особо интересно.>>

Как всегда пыль в глаза. Какая президентская елка - областная, да. Если поздравление от президента, это не значит, что президентская. Президентская в президентском дворце, с реальным поздравлением президента, с реальным ЭКСПО и реальным видом Астаны. Вот это было бы действительно не скучно, незабываемо. Областная тоже хорошо, но зачем же одурачивание, неужели этим можно поднять чей-то имидж?

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