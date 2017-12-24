"Все из-за одной сучки". Какие письма получают районные акимы

"Вы все-таки Аким, и в конце концов носите штаны. Обещания нужно выполнять", - заявляет в своем письме жительница поселка в Акмолинской области. Акиму района тон такого обращения явно не понравился. "В Ваших некорректных высказываниях в мой адрес имеются действия, направленные на унижение чести и достоинства", - отвечает чиновник, предупреждая гражданку об ответственности за оскорбление личности.

Подобную переписку можно встретить в открытом доступе на официальных интернет-ресурсах районных акиматов, где могут задавать и получать ответы на свои вопросы все желающие. Конечно, таких противостояний там не так много, но все же порой письма, которые направляются жителями поселков и небольших городов, бывают очень эмоциональными. Корреспондент Tengrinews.kz собрал самые примечательные моменты из переписки сельчан с местными руководителями.

Гоняют балду, ругаются как заправские работяги

"Снова заболел кот", - пишет женщина акиму Астраханского района Амколинской области, отмечая, что шесть лет назад она уже поднимала вопрос работы ветеринарной службы. "Сидят шесть человек и гоняют балду, ругаются как заправские работяги, никакой этики", - жалуется автор, вопрошая, когда же у них в районе будут работать ветеринары.

Примечательно, что на этой же странице, есть еще одно похожее обращение, датированное днем позже, правда изложено оно несколько иначе, но не менее эмоционально.

В самом районном акимате сообщили, что лечением домашних животных занимаются коммерческие организации. А открывать ветеринарную клинику в районе не представляется возможным в силу ее нерентабельности.

Постоянно грубит, хамит, повышает голос

Нередко, если не сказать часто, в блогах районных акимов можно встретить жалобы граждан на работников системы образования. Так в Ерейментауском районе Акмолинской области педагог высказала свое критичное мнение о сотруднике отдела образования, назвав его поведение циничным.

В ответе акима было сказано, что нарушения норм педагогической этики со стороны этого сотрудника образования не наблюдалось, а главой райотдела образования этот человек и вовсе характеризуется как грамотный и квалифицированный работник.

Подобные письма на свой блог получают и районные акимы в Кызылординской области.

Из ответа акимата можно понять, что заданный вопрос касается Кармакшинского районного отдела образования. Никаких нарушений чиновники не выявили.

Будьте добры, надевайте памперсы!

Среди писем, касающихся вопросов образования на селе, мы обнаружили по меньшей мере два, в которых поднимается проблема школьных туалетов. Так, родители Баянаульской школы в Павлодарской области в обращении, датированном 8 декабря 2017 года, заявляют, что один из учителей позволяет себе неподобающе разговаривать со школьниками.

В акимате сообщили, что этот факт не подтвердился.

Еще один вопрос по поводу проблем с туалетом задают своим властям жители города Шу в Жамбылской области.

Ответа на это обращение (размещено 18 ноября) пока нет.

Люди едут в аул

Очень часто в блогах можно встретить сообщения от молодых специалистов, желающих приехать или уже приехавших в район по программе "С дипломом в село". Одна из таких переселенцев в район имени Габита Мусрепова (Северо-Казахстанская область) жалуется на то, что уже почти год ждет свои подъемные. В акимате пояснили, что все дело в том, что желающих получить такую меру поддержки у них очень много.

Встречаются и такие люди, которые готовы уехать в село даже из столицы.

Вот только, как оказалось, не всех желающих готовы принять в деревне. В акимате Жаксынского района Акмолинской области этой женщине сообщили, что вакантные места у них есть (целых восемь административных государственных должностей), но...

Сразу два обращения по поводу переезда висят в блоге акима сельского округа Родина (Акмолинская область).

Люди не скрывают своего восхищения образцовым поселком.

Аким сельского округа Белла Газдиева вынуждена сообщить, что пока нужной вакансии у них нет.

Кстати, стоит отметить, что блог Газдиевой выделяется среди всех просмотренных нами сайтов районных и сельских акимов. Может, все дело в фотографии, которая на фоне стандартных портретов в рабочем кабинете выглядит как-то ярче, что ли.

По этой же причине привлекает внимание и сайт акима Софиевского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области.

Кстати, аким округа Эркин Артыков практически ровесник Беллы Газдиевой.

"Собаки и кошки подлежат умерщвлению..."

Одной из частых тем, с которой жители обращаются к районным акимам, - бродячие собаки. Люди боятся за безопасность своих родных и близких и просят ликвидировать животных.

Так в городе Атбасар Акмолинской области уничтожили 455 собак. В районе Турара Рыскулова Жамбылской области отловили 1825 бродячих собак (при этом не сказано, сколько из них были убиты). В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области уничтожены 292 бродячие собаки и 83 бродячих кошки. В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области уничтожили одну собаку, но, судя по письму граждан, она была огромная и бешеная.

Но самое эмоциональное обращение поступило от жителей Талгарского района Алматинской области. Там, как и в Тимирязевском районе на севере страны, все дело было, судя из переписки, в одной собаке. Или, как резко выразилась автор письма: "Все из-за одной сучки".

В акимате доложили, что бригадир по отлову и уничтожению бродячих собак Пан и рабочий Ким приняли срочные меры и отловили самку собаки.

Но не все жители регионов поддерживают отстрел. Так, акиму Кордайского района Жамбылской области написала проникновенное письмо 18-летняя жительница.

Девушке объяснили, что уничтожение бродячих собак проводится специальными усыпляющими дротиками и рассказали, почему это нужно делать: "Очень много случаев укуса бродячими собаками людей, и среди них была собака, больная бешенством".

Вы в конце концов носите штаны

Иногда переписка между жителями и местным акимом может быть очень горячей. Так, в Акмолиснкой области аким вынужден был дважды предупредить граждан об ответственности за клевету и оскорбление.

Вопрос:

Ответ:

Чиновник ответил строго и на второе подобное письмо, в котором жительница поселка в Акмолинской области жалуется на отсутствие подвоза детей в школу и организацию горячего питания.

Аким сначала сообщил, что после технического перерыва подвоз детей в школу возобновлен, как и питание. А потом добавил еще кое-что.

Конечно, помимо озвученных здесь тем, людей в регионах интересуют и другие вопросы. И чтобы изучить все обращения, которые поступают на блоги районных акимов всех областей Казахстана, потребуется очень и очень много времени. Мы же попытались рассказать о тех из них, которые, на наш взгляд, выделяются из общей массы своей непосредственностью, таких, как, например, письмо ниже. В нем девушка или женщина хочет попасть на собеседование к акиму района, потому что, насколько она поняла, без знакомых устроиться на работу в их регионе просто невозможно.

А еще на сайтах районных акиматов по меньшей мере двух областей можно встретить постоянно повторяющийся момент. Дело в том, что помимо города Астаны, где есть район Есиль, название "Есильский район" есть в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Очевидно, это совпадение сеет путаницу среди граждан и очень часто чиновники в глубинке на своих сайтах вынуждены объяснять жителям столицы, что они ошиблись адресом. Выглядит это следующим образом.