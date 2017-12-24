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В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 декабря 2017, 09:14 |  Происшествия

ДТП произошло в среду, 20 декабря, в 8:58, на перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя. Автомобиль черного цвета сбил костанайскую студентку Анастасию ЯРОШЕНКО. По словам девушки, за рулем находилась женщина 45-50 лет, которая даже не вышла из машины и поехала дальше.

- Я переходила улицу Гоголя на зеленый свет по пешеходному переходу, - сообщила «НГ» пострадавшая. - Вокруг было много машин и людей, однако свидетелей найти не могут. Камеры видеонаблюдения поблизости есть, но почему-то момента ДТП на них нет. Заявление мне пока не дали написать. Сказали, что надо сначала судебно-медицинскую экспертизу пройти, которая состоится сегодня. Сейчас очень болит позвоночник и рука.

Анастасия просит всех, кто стал очевидцем ДТП, позвонить по тел.: 8-747-232-59-07, 8-775-2-138-138.
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Комментарии к новости
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Всем общий
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно она же не сигарету выкинула на землю и не перешла в неположенном месте.Вот поэтому и камеры ничего не могли зафиксировать.

Народный контроль
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 09:41
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка молодец что не стала молчать, смелая! Удачи в нелегком деле!

кустанаец 1
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чушь полная не может такого быть , что бы не было записи на камере. Срочно адвоката и официальное письмо в ДВД на предоставление записи. Даже если стерли этот момент след найдет любой компьюторщик

pechka
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 09:58
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это кто не дает заявление писать? кто сказал что сначала экспертизы? ну-да после экспертизы другое заявление о возмещении вреда.
Срочно писать заявление и самое главное зарегистрировать его!

§ Dan
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 22.12.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Срочно писать заявление и самое главное зарегистрировать его!

Точно так. Полиция не хочет в конце года статистику портить. Заявление обязаны принять и зарегистрировать, а экспертизы - часть процесса, после заявления, для определения степени тяжести травм и, как следствие, вменяемой санкции. Студентку динамят, причём в наглую.
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Дмитрий
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сказали, что надо сначала судебно-медицинскую экспертизу пройти" - а кто это сказал? Фамилию помните, даже если и не помните найти можно. Заявление на него тоже напишите непосредственно его руководителю и в прокуратуру, не место его в правоохранительных органах.. вводить в заблуждение.

§ Vital
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не верю ей. Таких много . может машина по какой то причине не успела проехать пешеходный переход. Остановилась там где остановилась. Есть такие люди ( увы) специально мозг выносит. Походу поругались друг на друга.
Щас ищет поддержку. Где выписка с больницы? Были вызваны менты на место происшествие? Я только вижу красивое лицо. Больше пока не чего. Звезда?
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гость
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я не верю ей. ... . Где выписка с больницы? Были вызваны менты на место происшествие? Я только вижу красивое лицо. Больше пока не чего. Звезда?

Верю ... неверю. Основания есть? И это - Ага, щас тут все документы будем выкладывать, нате смотрите. Подумай чуть-чуть.

§ Vital
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Документы мы не хотим выкладывать. А фото хотим.
Я завтра сто таких новостей на постю. . и еще фамл разных добавлю. Врагов хватает поверь. Есть кого...
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1952/доктор СИЗО
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я не верю ей. Таких много . может машина по какой то причине не успела проехать пешеходный переход. Остановилась там где остановилась. Есть такие л

а я верю, сам был в такой похожей ситуации. По ноге проехал автомобиль. Сгоряча обошлись матюками друг на друга. К обеду с работы поехал в травмпункт. Сделали снимок, назначили лечение в поликлиннике. Работа легкая. Через 2 дня вышел на работу. Но мази покупал и ногу лечил. Начался цирк с гаишниками. Сначала не могли найти виновника аварии. Пробил по своим каналам и сбросил на ихнюю почту все необходимые данные. Никакого результата. Начал звонить регулярно. Пригласили в ГАИ. Мол нашли виновника, на очную ставку приезжай. Смотрю сидит в кабинете следака трясущийся водитель с Рудного. Говорит, что никого не давил. Там вообще не был. Я подтверждаю его слова. Взбешенный следователь говорит мне, через час я дожму его. Возьми с него деньги на лечение и закроем дело примирением сторон. Я не согласился, водитель с Рудного поблагодарил меня. Начались пакости против меня. В обследовании СЭС мне отказали- нет больничного листа. Когда поехал в СЭС, там меня встретил редкостный мужлан. Обматерил меня со всех сторон и выгнал с кабинета. Сказал, что обе ноги мне сломает. И тогда у тебя будет нормальный больничный лист. Адмсуд вообще понесся на всех парах. Хорошо подмазанный судья сурово наказал виновника аварии. Взяли 11 тысяч теньге в бюджет за 1 нарушение ПДД. По второму нарушению пункта ПДД судья принял соломоново решение. Оба виноваты. И присудил к штрафу в бюджет с каждого по 15 тысяч теньге.))))))))

гость
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Документы мы не хотим выкладывать. А фото хотим.

Утверждаешь что фейк? Ну тогда с этого момента поподробнее, но только факты , а не фантазии.

§ bgb
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Утверждаешь что фейк? Ну тогда с этого момента поподробнее, но только факты , а не фантазии.

он доказывать не обязан... 8-)
Профайл

Коренной
Re: В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места...




Отправлено: 22.12.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делу поможет 2 заявления одно в прокуратуру второе в УСБ причем оба на тему бездействия правоохранительных органов по факту ДТП, не удивлюсь если за рулем была жена какого-то чинуши,видят девочка молодая вот и голову морочат

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