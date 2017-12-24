В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия

ДТП произошло в среду, 20 декабря, в 8:58, на перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя. Автомобиль черного цвета сбил костанайскую студентку Анастасию ЯРОШЕНКО. По словам девушки, за рулем находилась женщина 45-50 лет, которая даже не вышла из машины и поехала дальше.

- Я переходила улицу Гоголя на зеленый свет по пешеходному переходу, - сообщила «НГ» пострадавшая. - Вокруг было много машин и людей, однако свидетелей найти не могут. Камеры видеонаблюдения поблизости есть, но почему-то момента ДТП на них нет. Заявление мне пока не дали написать. Сказали, что надо сначала судебно-медицинскую экспертизу пройти, которая состоится сегодня. Сейчас очень болит позвоночник и рука.

Анастасия просит всех, кто стал очевидцем ДТП, позвонить по тел.: 8-747-232-59-07, 8-775-2-138-138.