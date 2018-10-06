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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Это не перекос?
И еще. Почитай мои другие сообщения. Никто, в первую очередь я, не собирается удалять, выдворять сильных игроков с поля. Pro100 нам нужно возрождать свой язык быстрее. Это неправильно?



Кто то на форуме сказал-одна страна-один язык.
Как говорится ты это утверждение проигнорировал, значит-согласен?
В законах сказано, что равное развитие всех языков. Я что, противоречу законам?
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
никто о тебе не говорит, успокойся уже..


Личные претензии во флуде или в личку пожалста ;-)
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Личные претензии во флуде или в личку пожалста

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782056&topic_id=35756&forumid=1#782056

Тогда и не гтвори что ты тут враг кому то или не враг.
Я сказал в контексте, за что на него вы накинулись..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Вот ты говоришь, что не было возможности и тд, но вот оказывается в 1972-1978 годах была выпущена Казахская советская энциклопедия в 15 томах, содержая 48 931 статью, имела цветные карты, диаграммы-таблицы, схемы, портреты и фотографии.
И все это заметь на казахском языке.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=225#comment_1



Сильный довод в ответ на обвинения в притеснении языка! Респект Вам, Монгол!
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* maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если бы автор был образованным, не писал бы таких глупостей на протяжении уже более десяти лет..

Видимо автора это беспокоит втечение многих лет. А судя по тысячам страниц обсуждений - не только его одного
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
судя по тысячам страниц обсуждений - не только его одного

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782083&topic_id=35756&forumid=1&1539185698

По каким тысячам страниц то , Господи?
Ну написали это мы в количестве максимум 40ка, (сорока), человек..
Потому что нравится просто пособачится, потому что надоедает сидеть просто так..
А тут видимость гнева, видимость участия, понты для кого то..
Для всех разумеется, особенно по переименованию потому что так же всем на это плевать..
Рисуемся только для вида, Уважаемые например понт гнут перед редакцией, надо же как то Уважаемость оправдывать..
Национализм..
Да, тема интересная и на все времена как говорится..
Но умный и образованный никогда не будет на него давить так долго и популистки..
Не нравится казахский, у Денисова это в каждой теме и что?
Это не беспокойство, это мелкая провокация для того, чтобы немногочисленные форумчане не скучали просто,иначе будет неинтересно..
Это какие то ухищрения, какие то расчеты..
Это больше потребительский подход, чем образовательный, рынок жеж..
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно што в соседней ветке идет бурное обсуждение неправильного образования, Сам с высокой требуны обеспокоен проблемой образования.
А если про это напишет г-н Денисов, куча возмущения. ''Кто он такой, как посмел''
Что за двойные стандарты у месных патриотиклв? Ведь верно пишет Денисов, все по делу!
Почему то он не имеет право об этом сказать?
Вон начинают согласных с автором в тетрадки записывать. Запреты какие то ставить, указывать кому что нельзя говорить.
Что не так? С чем конкретно не согласны вы?
Обьясните членораздельно


Цитата:
211:

Что ты в каждой ветке за мной по пятам со своей тетоадкой бегаешь? Что других никого нету?
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
образованный никогда не будет на него давить так долго и популистки..
Не нравится казахский, у Денисова это в каждой теме и что?
Это не беспокойство, это мелкая провокация для того, чтобы немногочисленные форумчане не скучали просто,иначе будет неинтересно..
Это какие то ухищрения, какие то расчеты..
Это больше потребительский подход, чем образовательный, рынок жеж.. 


Предметно, с доказательством, без своих домыслов
где Денисов сказал что ему не нравится казахский?
Сможешь предьявить или ограничишься болт
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* maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По каким тысячам страниц то , Господи?

Я имел ввиду в общем, за годы публикаций.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
имел ввиду в общем, за годы публикаций.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782089&topic_id=35756&forumid=1&1539188287

Я тебе что, за сегодня говорю?
В этой статье нас наверно 15..
Те же что были и год назад и пять и десять..
А ты чо думал?
Ровно одни и те же лица, только ники в этом году несколько другие, после Соглашения..

[Исправлено: 211, 10.10.2018 - 22:20]
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
сказал что ему не нравится казахский?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=782090&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#782090

Найди другие его статьи по переименованию и языку, за десять лет их было немало..
И дискуссии на эти темы поищи..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
каждой ветке за мной по пятам со своей тетоадкой бегаешь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=782092&order=0&viewmode=flat&pid=782090&forumid=1#782092

И да, не цитируй первым меня и не будешь мучаться и тем более задавать глупейших вопросов.
На том и закончим с тобой вести диалог..
Удачи..
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Найди другие его статьи по переименованию и языку, за десять лет их было немало..
И дискуссии на эти темы поищи..


Это не довод и не аргумент. Получается это у тебя голословные утверждение, попросту говоря бр-ня.
Если есть что предьявить-уж будь любезен, тем более если у тебя в тетрадке все записано.
Где конкретно г-н Денисов обьявил о своей "нелюбви" к казахскому? Еще раз спрашиваю!

И еще. Что ты кроме меня нет никого на форуме? Если умеешь вести дискуссию, есть что сказать- милости просим.
А нет, поищи другую тему. Не нада мне тут твоих интриг
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Что ты кроме меня нет никого на форуме? Если

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782096&topic_id=35756&forumid=1&1539193298

Что ты заладил то в каждой теме..
Я тебя услышал..
Объяви мне прилюдно Игнор как когда то Светка с пятого класса и будь счастлив..
Еще раз, удачи..
Я как то и без тебя неплохо обходился..
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