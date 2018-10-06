211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #245





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5098

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: maxsaf:

судя по тысячам страниц обсуждений - не только его одного



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782083&topic_id=35756&forumid=1&1539185698 судя по тысячам страниц обсуждений - не только его одногоИсточник:

По каким тысячам страниц то , Господи?

Ну написали это мы в количестве максимум 40ка, (сорока), человек..

Потому что нравится просто пособачится, потому что надоедает сидеть просто так..

А тут видимость гнева, видимость участия, понты для кого то..

Для всех разумеется, особенно по переименованию потому что так же всем на это плевать..

Рисуемся только для вида, Уважаемые например понт гнут перед редакцией, надо же как то Уважаемость оправдывать..

Национализм..

Да, тема интересная и на все времена как говорится..

Но умный и образованный никогда не будет на него давить так долго и популистки..

Не нравится казахский, у Денисова это в каждой теме и что?

Это не беспокойство, это мелкая провокация для того, чтобы немногочисленные форумчане не скучали просто,иначе будет неинтересно..

Это какие то ухищрения, какие то расчеты..

Это больше потребительский подход, чем образовательный, рынок жеж..