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§ NG.kz
В банках - золото с янтарем и солнцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вздумайте остаться на зиму без заготовок из облепихи. Эту ягоду все еще продают на рынках и уличных базарчиках. Остаться без варенья, джема, сока из нее на зиму - верх безрассудства, настолько она полезная и вкусная. Кроме того, из нее можно в домашних условиях приготовить облепиховое масло.
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§ drakon
Re: В банках - золото с янтарем и солнцем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она - Облепиха,крупная такая

Растёт в городе, возле Районной
Больницы. Интересно,если попросить
разрешения, разрешат - нарвать?... :lol:
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§ Sniper
В банках - золото с янтарем и солнцем
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
разрешат - нарвать?... :lol:
Профайл Послать приватное сообщение drakon

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781113&topic_id=35741&forumid=1#781113

да лучше ночью с фонариком.....или купи баночку на ихнем толчке....
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§ drakon
Re: В банках - золото с янтарем и солнцем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
или купи баночку на ихнем толчке....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24688

Специально - поехал, но оказывается,нет у

него такого варенья. Вон даже велотуристы
и инвалиды - просят. Нету... :lol: :oops:
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§ 211
Re: В банках - золото с янтарем и солнцем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы варенья наделали с нее
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§ 211
В банках - золото с янтарем и солнцем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати..
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§ drakon
В банках - золото с янтарем и солнцем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мы варенья наделали с нее

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782067&topic_id=35741&forumid=1#782067

Марик, у нас любое варенье легче - купить,
чем сварить...
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§ 211
В банках - золото с янтарем и солнцем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, у нас любое варенье легче - купить,
чем сварить...


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782075&topic_id=35741&forumid=1&1539182859

Сахар дорогой что ли?
У нас 220 тенге
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§ drakon
Re: В банках - золото с янтарем и солнцем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сахар дорогой что ли?

Да нет,0.5 кг. специального сахара,для
варки варенья - стоит 55 центов

На пачку сахара ложится 1 кг.фруктов.
Варить 4 минуты. Просто всё это-занятие.
А так за эти деньги можно уже готовое-
купить.Ещё банка останется - вместо пепельницы... :lol:
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§ 211
В банках - золото с янтарем и солнцем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да нет,0.5 кг. специального сахара,для

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782091&topic_id=35741&forumid=1#782091

Он что, не сладкий или наоборот слаще?
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§ drakon
В банках - золото с янтарем и солнцем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Он что, не сладкий или наоборот слаще?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782094&topic_id=35741&forumid=1#782094

Конечно - сладкий. Не пробовал его.
Просто он превращает ся в желе... :lol: :oops:
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§ 211
В банках - золото с янтарем и солнцем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5098
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо такой тут поискать.
А то мы килограмм на килограмм делает, этот пол кило..
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