211 Re: МОН РК отказалось от предложения АДГСПК отменить... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5087

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 В васапе родители все кто с учителями и кто против собирания бабла, хаваются меж собой.

На день учителя наши подарили лично учителю по 2000 тенге и купили ей картины, на принтер за 80 тысяч складываются, так вот, кто не кладывается, подвергается гонениям и это в Рудном..

На 8е марта учителю уже сдирают деньги с родителей и причем это опять очень лично.

На ремонты до 10 ти тысяч в год, типа у нас нет государства..

И никто ни за что не отсчитывается, не надо гнать..

Кстати потолки сняли клеевые и теперь с родителей требуют деньги на вытягивание потолка алинексом..

Натяжные тоже запрещено..

Поборы и взятки просто узаконили и теперь трясут, начиная с нулевого класса..

Кто артачится, говорят пшли вон и не х... было рожать..