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§ NG.kz
МОН РК отказалось от предложения АДГСПК отменить родительские комитеты в школах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33950
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родкомитеты порождают бытовую коррупцию в школах, считают в АДГСПК. В минобразования ответили, что родительские комитеты очень важны.
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§ 211
Re: МОН РК отказалось от предложения АДГСПК отменить...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В васапе родители все кто с учителями и кто против собирания бабла, хаваются меж собой.
На день учителя наши подарили лично учителю по 2000 тенге и купили ей картины, на принтер за 80 тысяч складываются, так вот, кто не кладывается, подвергается гонениям и это в Рудном..
На 8е марта учителю уже сдирают деньги с родителей и причем это опять очень лично.
На ремонты до 10 ти тысяч в год, типа у нас нет государства..
И никто ни за что не отсчитывается, не надо гнать..
Кстати потолки сняли клеевые и теперь с родителей требуют деньги на вытягивание потолка алинексом..
Натяжные тоже запрещено..
Поборы и взятки просто узаконили и теперь трясут, начиная с нулевого класса..
Кто артачится, говорят пшли вон и не х... было рожать..
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§ сайлау курманов
Re: МОН РК отказалось от предложения АДГСПК отменить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соцсети кипят от возмущения что родителей принимают за коррупционеров
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