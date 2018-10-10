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≡ Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33950
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 млрд тенге, сэкономленные на государственных закупках, депутаты Костанайского облмаслихата перераспределили на внеочередной сессии сегодня, 10 октября. В том числе нашли деньги на содержание Ак мечети Костаная.
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§ Sniper
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глянь, глянь Маша.....научились спать с открытыми глазами...
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§ таноми52
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ценю Ваше остроумие! Юмор смягчает неприятную остроту комментов, пусть даже и справедливых
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§ Монгол Шуудан
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно еще сэкономить если посадить манекенов с поднимающимися ладошками, и одного монтера дергающего за веревочки.
Сколько это интересно сэкономится?
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§ сайлау курманов
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помощь предпринимателям. О чем речь?. Просим подробности
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