/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в суд на пекарню		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в суд на пекарню
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33950
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной прием пищи 14-летней Алине МАСАЛЬСКОЙ из п. Мичурино едва не стоил здоровья. Девочка открыла пакет с недавно купленным хлебом и съела кусочек корочки. Сразу же после этого почувствовала дискомфорт в горле.
Читать новость

§ Vital
Re: Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.10.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта щепка от лотка на котором хлеб перевозится. Воткнулась в корочку, там и осталась. Девочка корочку откусила вместе с щепкой.
П.с Согласитесь версия! ;-) причем больше похожа на правду чем та которая в суде.
Профайл

§ Татьяна Назарук
Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в суд на пекарню
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 22
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде мать девочки говорила, что упаковка была цельная. Если бы щепка воткнулась извне, это было бы видно. Посмотрим, что решит суд.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понять и простить
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 0
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх