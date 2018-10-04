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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:45 Не вздумайте остаться на зиму без заготовок из облепихи. Эту ягоду все еще продают на рынках и уличных базарчиках. Остаться без варенья, джема, сока из нее на зиму - верх безрассудства, настолько она полезная и вкусная. Кроме того, из нее можно в домашних условиях приготовить облепиховое масло.

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