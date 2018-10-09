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≡ Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33950
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Атырау Мурат ГАБДУСАЛИМОВ приехал по приглашению руководства Костанайского инженерно-экономического университета, чтобы рассказать об истории лука от древности до современности и провести мастер-класс по стрельбе.
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§ Sniper
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сохранили страну и нам нужно их благодарить за это, что никто не смог поработить нас, ни смотря ни на что..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781957&topic_id=35784&forumid=1#781957

Не свисти зря, порабощать тебя никто не будет. Рабов кормить надо. И отвечать за них. Просто скажут, айда до свидания!!! Поступят по ленински. Кто не работает, тот не ест. Липовыми справками одно место вытереть придется.
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§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
По твоему корейцы не люди, не достойные уважения?
Какие то свои личные обиды сюда вкладывая и выкладывая, опять всех делишь на национальности?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35784&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

А что там, есть русские и казахи?
Гнать то не надо..
Ишь ты, клюешь и переводишь все в националистическую плоскость..
Когда с трибун говорят немцы или французы, тоже что ли призывают к национализму?
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§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Самыми лучшими лучниками всех времен признаны англичане.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35784&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Вот только не надо опять сочинять..
И почему их постоянно испанцы долбили?
И наоборот мы завоевали пол мира с помощью стрел и луков..
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§ Монгол Шуудан
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот только не надо опять сочинять..
И почему их постоянно испанцы долбили?
И наоборот мы завоевали пол мира с помощью стрел и луков..


Хм...
Английский-язык Шекспира, Дарвина, Ньютона, Пола Маккартни.
Испанский-Сервантеса, Пикассо, Дали, Америго Веспуччи (в честь которого названы два континента)
Французкий-Паскаля, Моне, Дартаньяна, наконец.

А у тебя все через ...кто кого долбил
По теме то есть что сказать? :-)
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§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
тебя все через ...кто кого долбил

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782060&topic_id=35784&forumid=1#782060

Не у меня, а во всем мире так, было в егда и будет..
Кто то сильный и долбит всех как США в это время или мы в то, или римляне в другое.
Кто то слабый и распадается на части, как Советский Союз или Югославия..
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§ таноми52
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Придет Таноми, достанется тебе))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566#782060


Я не одинока! Есть единомышленники.
;-)
Гога, привет! ;-) :-) :-)
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§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Придет Таноми, достанется

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35784&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Она очень узко мыслит..
Дальше как правило своего носа не видит..
И потому не может оценить объективно ситуацию..
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§ Монгол Шуудан
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не у меня, а во всем мире так, было в егда и будет..
Кто то сильный и долбит всех как США в это время или мы в то, или римляне в другое.



Какими языками ты еще владеешь?
На каком тебе еще написать, что все личные обиды во флуд или в личку!

Я всего лишь бесправный пользователь, в отличии от твоих привилегий, там и выясним в чем у тебя сила
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§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
На каком тебе еще написать, что все личные обиды во флуд или в личку!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782070&topic_id=35784&forumid=1#782070

Ты по моему сам мне пытаешься выразить что то обидное и личное..
Тогда и не пиши ответы на мои комментарии и не комментируй меня.
Проблемы думаю нет тут..
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§ alex_60
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хоть это и не мое,
но то что материться иногда нельзя, это плохо.
а так бы я за милую душу.
сбросил эмоции.
просто некоторые этого заслуживают конкретно.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2018 - 18:58]
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