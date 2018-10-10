Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #13682





(Полноправные пользователи) Сообщений: 306

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:42 Цитата: alex_60:

а это вообще ни в какие сани.

ни в каких посланиях про немецкий язык не было.

это полностью противоречит государственной политике.

только три языка разрешены.

шаг влево, шаг вправо- наказуемо.

так что ты бы поосторожней с этим.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782027&topic_id=25576&forumid=2&1539167852 а это вообще ни в какие сани.ни в каких посланиях про немецкий язык не было.это полностью противоречит государственной политике.только три языка разрешены.шаг влево, шаг вправо- наказуемо.так что ты бы поосторожней с этим.Источник:



Да, совсем никуда не годиться, очень плохо когда не знаешь Законов и нормативных актов страны проживания, даже одному человеку, при тех или иных обстоятельствах представляют переводчика. Тут в аэропорту будут встречать сотни международных туристов, предположим из Германий, на каком языке с ними гидам разговаривать, на немецком конечно или ты думаешь, что на пальцах разъясняться будем.



[Исправлено: Kairat stayer, 10.10.2018 - 16:43]