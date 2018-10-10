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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
или так просто ляпнул, лишь-бы возразить, как всегда порожняком.


только обзываться и поливать оппонентов грязью можешь.
потому что аргументов нет,
заладил, отраслевой министр, отраслевой министр, послание, послание.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а это вообще ни в какие сани.
ни в каких посланиях про немецкий язык не было.
это полностью противоречит государственной политике.
только три языка разрешены.
шаг влево, шаг вправо- наказуемо.
так что ты бы поосторожней с этим.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782027&topic_id=25576&forumid=2&1539167852


Да, совсем никуда не годиться, очень плохо когда не знаешь Законов и нормативных актов страны проживания, даже одному человеку, при тех или иных обстоятельствах представляют переводчика. Тут в аэропорту будут встречать сотни международных туристов, предположим из Германий, на каком языке с ними гидам разговаривать, на немецком конечно или ты думаешь, что на пальцах разъясняться будем.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.10.2018 - 16:43]
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
потому что аргументов нет,
заладил, отраслевой министр, отраслевой министр, послание, послание.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13680


Прочитай свои посты в этой ветке, за другие не говорю. За туалеты прицепился, теперь за Послание, ты же везде против всего что делается, планируется, какие у тебя могут быть конкретные аргументы?
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
не вешайте ярлыки друг на друга. 5 лет срок большой. Не пойдет такое дело. 2 министра успеют поработать над твоим планом. И один свалит все на другого. Может это и было так задумано? Развлекуха для простого народа!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13665


Если в дискуссию вступаете, вы хоть читайте пожалуйста, что оппоненты пишут, поручено в сжатые сроки разработать Программу, сжатые, понимаете, с конкретными сроками, свалить друг на друга, при всём желании не получится.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.10.2018 - 16:57]
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Перед иностранцами потенциальными международными туристами не удобно, шкуру "неубитого" медведя делим. Давайте подождём, когда этот злополучной План по развитию туризма разработают, тогда и посмотрим, что конкретно будут строить и предусмотрят (аэропорты, дороги, в том числе и ж.д. инфраструктуру, пансионаты, дома отдыха, сопутствующий сервис, обученный персонал и.т.д.).

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13665


По очередному кругу, не будем одно и тоже мусолить, смысла не вижу, время покажет.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром поприветствовал, теперь временно откланяюсь, попрощавшись с обитателями и гостями деревеньки auf Wiedersehen!
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
попрощавшись с обитателями и гостями/quote]

скатертью дорога, от гостей деревни.
а так ниче, весело с тобой.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2018 - 19:24]
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