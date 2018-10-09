Цитата: 211:

Не у меня, а во всем мире так, было в егда и будет..

Кто то сильный и долбит всех как США в это время или мы в то, или римляне в другое.







Какими языками ты еще владеешь?

На каком тебе еще написать, что все личные обиды во флуд или в личку!



Я всего лишь бесправный пользователь, в отличии от твоих привилегий, там и выясним в чем у тебя сила