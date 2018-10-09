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Регистрация: 15.09.17 (Пользователи)

Отправлено: - 16:08 Самыми лучшими лучниками всех времен признаны англичане. Герой баллад и легенд-Робин Худ мог несколько раз подряд попасть из лука с трехсот ярдов в пятидолларовую банкноту. Далее по меткости идут индейцы сиу, использовавшие при изготовлении лука несколько пород деревьев. Далее по меткости идут монголы и древние китайцы.

А нам, чтож, только приходится хвастаться их свершениями и подвигами, ведь на большее мы то не способны, разве что метко фотографировать поедаемую еду в тарелке и выкладывать в интернет.

Это наверно сейчас тоже подвиг, ведь на большее кто способен?