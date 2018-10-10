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§ NG.kz
Почему казахстанским полицейским запрещено прощать нарушителей ПДД
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вне зависимости от тяжести проступка - если нет погибших, пострадавших, не нанесен моральный или материальный вред человеку или ущерб государству, сотрудник органов внутренних дел в любом случае обязан привлечь нарушителя к ответственности.
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§ 211
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Немного деньжат подкинуть, и он тебя простит..
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§ Сабыр
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да знаем мы,как вы нас любите Нурсултан Абишевич))
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§ bgb
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тогда пусть введут наказание жппшникам за незаконные остановки и излишнее любопытство (типа, хотел документы посмотреть)!
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§ Сыкымы
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Немного деньжат подкинуть, и он тебя простит...

Цитата:
211:
я то не взяткодатель..
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