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§ NG.kz
Соглашения не будет - процесс по делу о получении взятки заместителем начальника ОВД подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Базарбек Доданов в должности заместителя начальника ОВД проработал меньше двух месяцев. В начале августа он попался на взятке в 100 000 тенге за возврат изъятых полицией автомобилей их владельцам, подозреваемым в краже.
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* drakon
Re: Соглашения не будет - процесс по делу о получении взятки...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14789
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Доданов, заместитель нач.ОВД,
то какое отношение он имеет к Следствию?... :-o
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