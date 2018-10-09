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§ NG.kz
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. На уровне законодательства, как отмечается, наказание для хакеров здесь мягкое либо его нет вообще.
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* Sniper
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как же мы попадем в состав 30 наиболее обеспеченных и продвинутых стран, если предоставляем возможность проводить кибер атаки со своей территории....
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§ 211
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну взломали и?
Что то там есть интересного?
Прочтение форума НГ или личной переписки и?
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§ antonK
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 09.10.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32558?1539071271


А все почему?
потому что со скоростями нашего интернета, оно как, проведут атаку, пока атака "дойдет" до пункта назначения, злоумышленники-хакеры уедут в другую страну!))))
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* Сыкымы
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Сыкымы


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Сообщений: 536
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Прочтение форума НГ или личной переписки и?

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка гораздо интереснее, я бы сказал - в миллиарды раз интереснее. 8-)
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§ Маркс
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оба на! Тут народ ломает голову, почему интернет плохо работает. Смарт телевидение еле дышит. А это просто хакер приехал и всю сеть положил. Уезжай, хакер! Без тебя намного лучше.
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781889&topic_id=35775&forumid=1&1539086400

А о чем я и говорю..
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§ Маркс
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка гораздо интереснее, я бы сказал - в миллиарды раз интереснее.

А еще интереснее напугать всех хакерами и вынудить под это дело сдавать деньги на защиту. Тем более, что никто ничего не понимает, как они там взламывают банковские сейфы и продовольственные склады. Если есть чем напугать человека, то с этого можно хорошо поживиться.

В последнее время очень распространенное явление. То газовым взрывом пуганут и айда собирать взносы, то болезнями всякими стращают и срочно зовут лечиться или прививаться. А если заболеешь после прививки, то скажут, что грипп был не свиной, как ожидали, а птичий. Этим методом и продавцы пользуются, то сахаром закошмарят, то растительным маслом, то гречкой.

Военные всех уже давно запугали так, что им бабло отваливают безоговорочно. Безопасность она вообще дорого стоит в последнее время. Видеокамеры всякие, сигнализация, тревожные кнопки. А тут и хакеры подоспели со своим информационным апокалипсисом. И правильно сделали, всего и делов-то - нагнать побольше страху и денежки сами потекут в широко оттопыренные карманы.
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
нагнать побольше страху и денежки сами потекут в широко

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781954&topic_id=35775&forumid=1#781954

За счет чего денешки?
Ты что, от страха начнешь в свой смартфон бабло на антивирусы вкладывать?
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§ Маркс
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
За счет чего денешки?
Ты что, от страха начнешь в свой смартфон бабло на антивирусы вкладывать?

Грядет всеобщая цифровизация, но ты, конечно же, о ней ничего не слышал. Все организации обяжут держать свои данные в электронном виде. И чтобы никакой хакер не смог их испортить, требуется обеспечение безопасности. Так что бабло ты будешь в свой смартфон вкладывать не на антивирусы, потому что это твое личное дело, а будешь через него оплачивать все услуги, которые будут дорожать как сами по себе, так и на стоимость защиты этих самых цифровых систем. А так как никто в этом ничего не понимает, кроме специалистов, то это открывает безграничные возможности обогащения, в том числе и за твой счет.
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Грядет всеобщая цифровизация, но ты, конечно же, о ней ничего не слышал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781972&topic_id=35775&forumid=1#781972

Нет представляешь, неслышал..
Цифровизация просто понт пока что..
Настоящая цифровизация будет только тогда, когда туалеты с теплой водой и биде для гигиены будут стоять в каждом супермаркете или в специально отведенных для того местах..
А с грязной Ж кричать и верить в цифрофизацию, ну как то не солидно немного..
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что такое и как они мигрируют..
Я то думал они могут удаленнно по проводам каким то работать, а они сюда на ПМЖ едут?
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* Сыкымы
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Настоящая цифровизация будет только тогда, когда туалеты с теплой водой и биде для гигиены будут стоять в каждом супермаркете или в специально отведенных для того местах..
А с грязной Ж

Так ты не ходи с грязной Ж в супермаркет... Ты ж не за гигиеной туда ходишь... :lol:
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§ Сергей_я
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2598
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я то думал они могут удаленнно по проводам каким то работать, а они сюда на ПМЖ едут?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782003&topic_id=35775&forumid=1&1539160971

ну просто тут им за преступления ничего не будет т.к. местные наши органы власти не знают как и не умеют бороться с кибер преступностью. Поэтому тут и будут орудовать.
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* Sniper
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Поэтому тут и будут орудовать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782009&topic_id=35775&forumid=1#782009

возможно даже с Мариковских хаток... когда все преступления раскроят....все под конфискацию попадет...
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