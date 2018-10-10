Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #13674





(Полноправные пользователи) Сообщений: 301

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата: Sniper:

сидушку на велосипеде поставь большую.... удаляют модеры, за этот совет....от маленькой сидушки видения начинаются у тебя, как у того умалишенного министра....



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782011&topic_id=25576&forumid=2&1539165884 сидушку на велосипеде поставь большую.... удаляют модеры, за этот совет....от маленькой сидушки видения начинаются у тебя, как у того умалишенного министра....Источник:



Очередной трёп, это не так, то не так, все равно всё будет зависит от отраслевого министерства, который будет разрабатывать План, точнее Программу.