Маркс Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 132

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:16 Цитата: Сыкымы:

Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка гораздо интереснее, я бы сказал - в миллиарды раз интереснее.

А еще интереснее напугать всех хакерами и вынудить под это дело сдавать деньги на защиту. Тем более, что никто ничего не понимает, как они там взламывают банковские сейфы и продовольственные склады. Если есть чем напугать человека, то с этого можно хорошо поживиться.



В последнее время очень распространенное явление. То газовым взрывом пуганут и айда собирать взносы, то болезнями всякими стращают и срочно зовут лечиться или прививаться. А если заболеешь после прививки, то скажут, что грипп был не свиной, как ожидали, а птичий. Этим методом и продавцы пользуются, то сахаром закошмарят, то растительным маслом, то гречкой.



Военные всех уже давно запугали так, что им бабло отваливают безоговорочно. Безопасность она вообще дорого стоит в последнее время. Видеокамеры всякие, сигнализация, тревожные кнопки. А тут и хакеры подоспели со своим информационным апокалипсисом. И правильно сделали, всего и делов-то - нагнать побольше страху и денежки сами потекут в широко оттопыренные карманы.