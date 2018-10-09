Цитата: 211:

Так и есть..

Тебе из этого мало что знакомо..



Ну так ты и в скачках на "степных тулпарах" - профессианал, кто ж спорит... А я так, сбоку, выращивал их только на мясо, не для скачек, поэтому куда мне с тобой тягаться...