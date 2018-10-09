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≡ Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Областные соревнования "Закрытие скакового сезона - 2018" прошли на ипподроме «Аргымак» в поселке Заречный Костанайского района в субботу, 6 октября. Погода была пасмурной, но любителей конных национальных видов спорта собралось немало.
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§ 211
Re: Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно..
Жаль времени не было..
Все молодцы..
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§ 211
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, уверен что ни один форумчанин тутошний не гонял на молодой кобылице без седла..
Я то еще как гонял и даже не на обученных, чуть хребет не переломал себе..
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* Сыкымы
Re: Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 03:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ни один форумчанин тутошний не гонял на молодой кобылице без седла..
Я то еще как гонял и даж

Ну, судя по тому, что ты свинину называл мясом "степного тулпара", - понятно, на каких "кобылицах" ты там - гонял. И да, сёдла для свиноматок ещё не придумали... ;-) :lol: 8-)
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§ Sniper
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 07:56
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
судя по тому, что ты

Так и есть..
Тебе из этого мало что знакомо..
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* Сыкымы
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Так и есть..
Тебе из этого мало что знакомо..

Ну так ты и в скачках на "степных тулпарах" - профессианал, кто ж спорит... А я так, сбоку, выращивал их только на мясо, не для скачек, поэтому куда мне с тобой тягаться... :lol: 8-)
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§ 211
Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А я так, сбоку, выращивал их только на мясо, не для скачек, поэ

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781966&topic_id=35788&forumid=1#781966

Мы в данном случае говорим о скачках..
То что ты когда то видел мясо конины, не в счет..
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