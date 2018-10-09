/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 9 октября, на брифинге заявили сотрудники Агентства и департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области. Они отчитались по итогам своей деятельность за 8 месяцев работы.
Читать новость

§ bgb
Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.10.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одну голову рубят - две вырастают...
Профайл

§ 211
Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше было лучше..
Это как красная и иная зона..
Как армия по уставу или дедовщине..
Так и тут..
Народ должен решать, как он хочет жить, не государственные структуры..
И если я захочу своего ребенка отвести в хороший детсад за деньги, чтобы не было там каких то детей от алкашей или от неудачников, почему нужно это пресекать такими антикоррупционными актами?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2856
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.18 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
взятки брали и давали во все времена , с этим ничего не поделаешь , однако если сильно захотеть любого чиновника , а именно они главные взяточники , можно спросить откуда у него лексусы, особняки и счета за границей , пусть ответят , но это никому не надо
Профайл Посетить вебсайт

§ Sniper
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И если я захочу своего ребенка отвести в хороший детсад за деньги, чтобы не было там каких то детей от алкашей или от неудачников, почему нужно это пресекать такими антикоррупционными актами?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781948&topic_id=35785&forumid=1#781948

Цитата:
сайлау курманов:
однако если сильно захотеть любого чиновника , а именно они главные взяточники ,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781948&topic_id=35785&forumid=1#781948

вам же добра желают в анти коррупционном комитете....сообщайте им такие факты....1424 телефон....все мозги в автобусах вынимают этим номером... я уже говорил, им, что коррупционеры в автобусах не ездят... я бы или другие, взял бы взятку до получки...но мне никто ее не дает))))) бесполезно, не хотят убирать из автобусов свою трынделку....начинаешь думать, что в этих объявлениях, и ни в чем больше, и заключается мышинная возня новоявленных борцов за чистоту чиновничьих рядов.....
Профайл

§ Vital
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.10.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа полицейские, я думаю что многие из вас читают. Вы че вытваряите? Совесть уже совсем потеряли. Как я понял вы не хотите с нами нормально жить. Есть определеные правила: нарушил , не хочешь платить в кассу оплати потихому на месте. Так же? Всем хорошо и вам и нам. Так было всегда.
Вчера че за концерт вы передо мной исполнили? Я обгоняю на зпрещающий знак БЕЗ ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ , ШТРАФ 48000. А вы мне пытались в тюхать другую статью с выездом на встречку , лишение 6 месяцев. Нагло и бессовестно пытались кружануть на крупную сумму. Так вот. Раз так. Я теперь вот таких оборотней буду записывать на микрофон и фотать . Фото будет летать по всему инету, и у ваших начальников будет тоже.
П.с я доказал что я прав. Выписали штраф такой как положено. Есстествено там уже было не до взятки. Переругались.
Профайл

§ Sniper
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вчера че за концерт вы передо мной исполнили? Я обгоняю на зпрещающий знак БЕЗ ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ , ШТРАФ 48000. А вы мне пытались в тюхать другую статью с выездом на встречку , лишение 6 месяцев. Нагло и бессовестно пытались кружануть н

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781950&topic_id=35785&forumid=1#781950

тут нужна консультация Марика....может он что путное подскажет...
Профайл

§ Trueman4400
Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 10.10.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какими только способами в стране не боролись с коррупцией. И самое совершенное законодательство и сажали в тюрьмы и громко разоблачали. Мало кто на это акцентирует внимание, на то, что в этом процессе важно и не давать взятки. Мое можно и нельзя это внутренний критерий, если я хочу жить в обществе, свободным от взяток, так надо и самим прекращать их давать. Но зачастую нам проще идти по пути наименьшего сопротивления. Зачем учить, если можно купить экзамен, зачем соблюдать ПДД если можно сунуть на лапу гаишнику. И вот пока, это осознание не придет к нам, так и будем бороться с ветряными мельницами. Где-то, по моему в СКО чиновники в ведомстве объявили, что это территория свободная от коррупции. Наклеили на кабинеты стикеры: взяток не берем, подарков не принимаем. Так и заходя в такой кабинет взятку предлагать уже не камильфо. И если человек достигает некого уровня прозрения, так и сами дача взятки для него становится процессом унизительным и оскорбляющим. А так это предмет нашей гордости: прикинь я за деньги все развел!
Профайл

§ maxsaf
Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:И если я захочу своего ребенка отвести в хороший детсад за деньги, чтобы не было там каких то детей от алкашей или от неудачников, почему нужно это пресекать такими антикоррупционными актами?

Ну умудрились же как-то торговлю автомобильными номерами вывести в правовое поле, значит и с садиками решат вопрос. Просто прийдется вместо взятки делать пожертвования, благотворительную помощь, всё легально. Часто в кино такие моменты проскакивают, типа сынок в универе дурака валяет, но его не отчисляют потому что папа - спонсор.
Профайл

§ alex_60
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон в Южной Корее на неделе посадили очередного президента.
76 лет ему . 15 лет дали.
он стал уже четвертым президентом, которого приговорили к тюрьме.
Женщина -президент до этого получила 32 года тюрьмы.
все невинно пострадали за взятоточничество, коррупцию, злоупотребления.
у наc вроде Южную Корею как пример ставят .

[Исправлено: alex_60, 10.10.2018 - 10:44]
Профайл

§ Sniper
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все невинно пострадали за взятоточничество, коррупцию, злоупотребления.
у наc вроде Южную Корею как пример ставят .


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781958&topic_id=35785&forumid=1#781958

не сказал главного....диктор отметила, что они до того уже доигрались с законами о коррупции, что и нынешнему президенту статья светит...
Профайл

§ Sniper
Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
БЕЗ ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ , ШТРАФ 48000. А вы мне пытались в тюхать другую статью с выездом на встречку , лишение 6 месяцев. На

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781952&topic_id=35785&forumid=1#781952

Виталик, прими мои глубокие соблезнования, такие деньги ни за х....собачий потерять!! Мне, в таком же случае пришлось 2 месяце на сухпае сидеть! А жене рассказал лишь на следуещий год о случившемся!!! ))))))) 8-) 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 1
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх