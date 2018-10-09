Trueman4400 Re: Самые коррумпированные чиновники Костанайской области... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 176

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:26 Какими только способами в стране не боролись с коррупцией. И самое совершенное законодательство и сажали в тюрьмы и громко разоблачали. Мало кто на это акцентирует внимание, на то, что в этом процессе важно и не давать взятки. Мое можно и нельзя это внутренний критерий, если я хочу жить в обществе, свободным от взяток, так надо и самим прекращать их давать. Но зачастую нам проще идти по пути наименьшего сопротивления. Зачем учить, если можно купить экзамен, зачем соблюдать ПДД если можно сунуть на лапу гаишнику. И вот пока, это осознание не придет к нам, так и будем бороться с ветряными мельницами. Где-то, по моему в СКО чиновники в ведомстве объявили, что это территория свободная от коррупции. Наклеили на кабинеты стикеры: взяток не берем, подарков не принимаем. Так и заходя в такой кабинет взятку предлагать уже не камильфо. И если человек достигает некого уровня прозрения, так и сами дача взятки для него становится процессом унизительным и оскорбляющим. А так это предмет нашей гордости: прикинь я за деньги все развел!