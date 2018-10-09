/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские евреи отметили Суккот		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанайские евреи отметили Суккот
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иудеи всего мира отмечают праздник Суккот. Сукка – это строение со стенами из простейших материалов, которое строят специально для праздника. Оно должно напоминать тип жилья, в котором евреи жили во время своего 40-летнего странствия по пустыне после изгнания из Египта.
Читать новость

§ 211
Re: Костанайские евреи отметили Суккот
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая спокойная нация в мире..
Живут, никого не трогают, знают свое дело..
Поучиться бы у них..
Профайл

§ Sniper
Костанайские евреи отметили Суккот
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Поучиться бы у них.

хорошая мысль тебе пришла в голову.....жолын болсын..... :-) :-( ;-) :lol:
Профайл

§ Гога
Костанайские евреи отметили Суккот
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи , и тут он первый !
Профайл

§ Menden1968
Костанайские евреи отметили Суккот
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая спокойная нация в мире..
Живут, никого не трогают, знают свое дело..
Поучиться бы у них.
Это твой сорказм или?

Ну не считая что на медни убили двух полестинцев /арабов .....скорее всего ты всех тонкостнй о палестино израильском конфликте мало что знаещь.Один пример тебе приведу государство Израиль основано на Полестинской земле.....двоешник учи историю бестыдник.
Профайл

§ 211
Костанайские евреи отметили Суккот
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Ну не считая что на медни убили двух полестинцев /

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781915&topic_id=35780&forumid=1#781915

Хм..
Вот положа руку на сердце, скажи что твоя страна, твоя Родина, которая состоит в блоке НАТО, сделала с Югославией, Сирией, Ливией, Авганистаном наконец?
Сколько сколько там мирных жителей погибло от ваших кассетных, запрещенных скажу, бомб?
Профайл

§ Menden1968
Re: Костанайские евреи отметили Суккот
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик у тебя чё крышу сносит причём здесь НАТО, Югославия,моя Родина Казахстан я там родился и крестили меня родители и служил я в Советской Армии.А с кассетными бомбами пажалуйста к мереканцам......вроде речь шла про Израэль...
Профайл

§ 211
Костанайские евреи отметили Суккот
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Марик у тебя чё крышу сносит причём здесь НАТО,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781942&topic_id=35780&forumid=1&1539148309

Хм..
Тогда при чем тут Палестинцы?
Наши евреи что, убивают тут палестинцев?
Интересно, почему ты гражданин Германии на них так зол?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 1
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх