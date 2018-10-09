211 Костанайские евреи отметили Суккот #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5064

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:04 Цитата: Menden1968:

Ну не считая что на медни убили двух полестинцев /



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781915&topic_id=35780&forumid=1#781915 Ну не считая что на медни убили двух полестинцев /Источник:

Хм..

Вот положа руку на сердце, скажи что твоя страна, твоя Родина, которая состоит в блоке НАТО, сделала с Югославией, Сирией, Ливией, Авганистаном наконец?

Сколько сколько там мирных жителей погибло от ваших кассетных, запрещенных скажу, бомб?