/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Атырау Мурат ГАБДУСАЛИМОВ приехал по приглашению руководства Костанайского инженерно-экономического университета, чтобы рассказать об истории лука от древности до современности и провести мастер-класс по стрельбе.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце месяца КИнЭУ планирует пригласить Андраша Биро, а в будущем - организовать площадку для стрельбы из лука.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566?1539088375

Хорошее мероприятие приглашение антрополога Андраша Жолт Биро - маджар, у них одни корни с Торгайскими мадьярами.

https://www.youtube.com/watch?v=R5bilZAYgUY
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 09.10.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупция везде процветает. Упадок в медицине. Низкая образованность образования.
Зато из лука научимся пулять
Хорошо же? А?
Профайл

§ 211
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно..
Именно так наши предки размочили Александрово войско, которое от такого несчастия побежали в Индию и потерпели сокрушительное поражение вкупе..
Профайл

§ Sniper
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
у них одни корни с Торгайскими мадьяра

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566

опять сочиняете.... псевдо истории нахватались....
Профайл

§ Sniper
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Зато из лука научимся пулять
Хорошо же? А?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566

Начальство умное. Понимает, что 80 процентов ихних новоявленных инженеров и экономистов не смогут найти себе работу. А тут такое классное хобби!!! Да и когда от бегуна Кайрке туристы приедут в Наурзум, можно поучить их как попадать беркуту в глаз или куда пониже)))))) Какая никакая работа......
Профайл

§ Sniper
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Именно так наши предки размочили Александрово войско, которое от такого несчастия побежали в Индию и потерпели сокрушительное поражение вкупе..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35784&viewmode=flat&sortorder=0&start=0#781931

а ну ка брысь под лавку великодержавный шовинист!!! Придет Таноми, достанется тебе)))) написал бы просто войско....без Александра... 8-) :-o :oops: :-P :-x
Профайл

§ 211
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Зато из лука научимся пулять

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781960&topic_id=35784&forumid=1#781960

Што ты?
Благодаря лукам, наши предки сохранили индентичность, сохранили страну и нам нужно их благодарить за это, что никто не смог поработить нас, ни смотря ни на что..
Это как корейцам отдавать честь ядерной бомбе..
Профайл

* Сыкымы
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Благодаря лукам, наши предки сохранили индентичность

Ну так и ты давай, чо уж там... Так и вижу 112-го на "степном тулпаре" с луком в руках, скачущего по рудненской трассе по делам в Костанай. Вот это будет самоидентификация стодвадцатипроцентная!!! Ни с кем не перепутаешь... :lol: 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 1
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх