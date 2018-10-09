Sniper Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в... #5





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:37 Цитата: Монгол Шуудан:

Зато из лука научимся пулять

Хорошо же? А?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566 Зато из лука научимся пулятьХорошо же? А?Источник:

Начальство умное. Понимает, что 80 процентов ихних новоявленных инженеров и экономистов не смогут найти себе работу. А тут такое классное хобби!!! Да и когда от бегуна Кайрке туристы приедут в Наурзум, можно поучить их как попадать беркуту в глаз или куда пониже)))))) Какая никакая работа......