/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 16 из 16«1...141516
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
Читать новость

§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 09.10.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и потом, почему ты примерил оскорбление лично на себя?
Чуствуешь что неправ?
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Видишь как..
Ты был хорошим, когда "воевал" с казахом..
И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае?
Ты стал врагом..
Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии..
Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума..
Профайл

§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае?
Ты стал врагом..
Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии..
Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=225&1539102218


Против всего казахского? Стал врагом? Тут всегда так?

Раздуваешь вражду? ПРОВОКАТОР без разума! Не знаешь, за что судят бывшего учителя Шерхана Байзенова? За разжигания национальной вражды! А ты не подсуден до тех пор, пока не найдётся форумчанин, который напишет на тебя заявление в органы. Хотя лидируют в интернетдоносах , если судить по СМИ, как раз подобные тебе. У "тут все таких" стучать не очень принято.
Профайл

§ ElleR
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 09.10.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
В свое время, получая образование в ВУЗе РК, препод по казахскому требовал от студентов-казахов знаний с формулировкой: ты казах, и с тебя я спрошу как с человека, который ДОЛЖЕН знать свой язык.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=195#comment_1

Когда я учился в ВУЗе, тоже был казахский, но мне преподша сказала, что я не казах и не могу знать казахский на пятерку, и поставила 4. В школе по каз яз всегда 5 была, олимпиады школьные и городские по каз языку - места в первой тройке всегда. После этого забил и занялся английским, который очень сейчас пригодился :-)
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Еще раз, простой вопрос, Флуда не хватает?
Почему ты все обо мне да обо мне лично?
Вроде как ты 48 раз игнора мне лично уже объявила..
По теме то что собственно?
Профайл

§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.10.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почему ты все обо мне да обо мне лично?
Вроде как ты 48 раз игнора мне лично уже объявила..
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=225

Это любовь
:-). Хотя мне такие как таноми52 на ее аватарке самому нравятся. Давайте закроем тему.
Есть хорошие слова, сказанные героиней Купченко в "Благословите женщину": "Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и наше вам почтение."
Давайте будем стремиться к этому.
Профайл

§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вроде как ты 48 раз игнора мне лично уже объявила

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=225&1539105374



Игнорировать провокации? Да никогда!
Если до самого не доходит, то надо тыкать в это мордой лица!
Профайл

§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Это любовь



От любви до ненависти и наоборот? :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
на ее аватарке самому нравятся. Давайте закроем тему.
Есть хорошие слова, сказанные героиней Купченко в "Благословите женщину": "Жить -

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781935&topic_id=35756&forumid=1&1539105676

Как правило, в 97ми процентах случаях там прячутся мушчины, за аватаркой..
Интернет..
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
любви до ненависти и наоборот?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781938&topic_id=35756&forumid=1#781938

Один и пол шага..
Это аксиома..
В жизни хто всегда так..
Профайл
Ответить 
Страница 16 из 16«1...141516
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 0
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх