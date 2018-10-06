таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #227





(Полноправные пользователи) Сообщений: 226

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: 211:

И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае?

Ты стал врагом..

Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии..

Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=225&1539102218 И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае?Ты стал врагом..Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии..Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума.Источник:



Против всего казахского? Стал врагом? Тут всегда так?



Раздуваешь вражду? ПРОВОКАТОР без разума! Не знаешь, за что судят бывшего учителя Шерхана Байзенова? За разжигания национальной вражды! А ты не подсуден до тех пор, пока не найдётся форумчанин, который напишет на тебя заявление в органы. Хотя лидируют в интернетдоносах , если судить по СМИ, как раз подобные тебе. У "тут все таких" стучать не очень принято.