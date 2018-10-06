Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться. Читать новость
Видишь как.. Ты был хорошим, когда "воевал" с казахом.. И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае? Ты стал врагом.. Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии.. Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума..
211: И как только они узнали что ты сам казах, как изменилось отношение всех тех, кто против всего казахского, языка в данном случае? Ты стал врагом.. Тут всегда так, как узнают национальность, тут же записывают в свою книжицу о благонадежности, либо ее отсутствии.. Всегда считал это неправильным и выражением Истерии, чем разума.
Против всего казахского? Стал врагом? Тут всегда так?
Раздуваешь вражду? ПРОВОКАТОР без разума! Не знаешь, за что судят бывшего учителя Шерхана Байзенова? За разжигания национальной вражды! А ты не подсуден до тех пор, пока не найдётся форумчанин, который напишет на тебя заявление в органы. Хотя лидируют в интернетдоносах , если судить по СМИ, как раз подобные тебе. У "тут все таких" стучать не очень принято.
Мишаня: В свое время, получая образование в ВУЗе РК, препод по казахскому требовал от студентов-казахов знаний с формулировкой: ты казах, и с тебя я спрошу как с человека, который ДОЛЖЕН знать свой язык.
Когда я учился в ВУЗе, тоже был казахский, но мне преподша сказала, что я не казах и не могу знать казахский на пятерку, и поставила 4. В школе по каз яз всегда 5 была, олимпиады школьные и городские по каз языку - места в первой тройке всегда. После этого забил и занялся английским, который очень сейчас пригодился
Это любовь . Хотя мне такие как таноми52 на ее аватарке самому нравятся. Давайте закроем тему. Есть хорошие слова, сказанные героиней Купченко в "Благословите женщину": "Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и наше вам почтение." Давайте будем стремиться к этому.
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