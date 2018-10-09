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§ NG.kz
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался об обновленном содержании образования, тяжелых учебниках и ведении электронных журналов в школах.
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§ Алиса
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.10.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дома нужно отдыхать, ну или на крайний случай, нести домой тетрадки для домашней работы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35774&post_id=781922&order=0&viewmode=flat&pid=781921&forumid=1#781922

теоретически - "да". В реальности - увы!!!
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§ maxsaf
Re: Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это уже есть, в реальности. Пока не в вашей.
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