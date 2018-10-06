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§ NG.kz
И снова "кронирование"....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и добрались до одной из последних тенистых аллей нашего города. Все лето радовались что не добралась еще чиновничья рука до этой аллеи...ан нет...добралась таки....Скорблю. Ул. Гоголя от Алтынсарина до Бородинского
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§ antonK
Re: И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну круто ведь получилось?
Все тополя, что срезали - за лето - разрослись, ни кто не погиб, шикарные здоровенные листья. А, главное, пуха не будет. Профит!

Пройдитесь по парку победы, те кто писал "опять кронирование, уничтожение и бла бла бла"
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§ antonK
И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю. Улица стала выглядеть просторной и большой. И свет фонарей "доходит" до земли теперь, а не подсвечивает тополя.

[Исправлено: antonK, 06.10.2018 - 13:23]
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§ yudjin
Re: И снова "кронирование"....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.10.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
ну круто ведь получилось?

для ограниченных в знаниях двоеШников , поясняю, что кроме визульно-эстетической, деревья вдоль дорог несут еще куда более важные функции: шумо-пыле-газозащитные.
Но не один обрубок, пусть даже слегка обросший в первый год не выполнит этих функций наравне со взрослым деревом с большой кроной. И когда ты будешь под палящим солнцем в жару, покрытый пылью, чихая от смрада выхлопных газов, перебегать от столбика к столбику, то вспомнишь о тех полноценных аллеях....
А на второй, третий, четвертый год я тебе могу показать что случается с теми обрубышами.
К примеру прошлогоднее оболванивание тополей на перекрестке возле Лагуны
привели к тому, что они просто напросто засохли, хотя в первый год вызывали щенячий восторг от крупного листа:

а сейчас их след совсем простыл.

Даже если они в первый год очухались... на второй-четвертый год начинается падение веток от тяжести обезумевших крупных листьев и вопли водятлов и пугливых пешеходов:


В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так:
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§ antonK
Re: И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32533

Возможно я напишу нечто необычное и не понятное для неШкольника, но весной все деревья так выглядят, а зимой вообще больно смотреть на них :-(
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§ antonK
Re: И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
неШкольника

ой, там оказывается двоЕшник. Ну, да ладно, для отлиШников
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§ Гога
Re: И снова "кронирование"....
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.10.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж вырубили бы уже все что можно - пусть будет как в 1800 году - сплошной песок .
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§ yudjin
Re: И снова "кронирование"....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
но весной все деревья так выглядят, а зимой вообще больно смотреть на них

тебе по фактам гибели деревьев есть шо сказать... или кроме определения времени года на картинках в школе ничего не проходили? ;-)
Я ж тебе показываю как ветки ломаются через 3-5 лет... а не про весну басни пишу.
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§ Серый волк
И снова "кронирование"....
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.10.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами по себе дураки с бензопилой не очень опасны!
:lol:
Гораздо интереснее, если дикарям с бензопилой дать бюджет на благоустройство и заставить его осваивать! :lol:
Тут уже держись вся округа!
А вот если бы в городе вместо северных деревьев были зимы потеплее и много котов на улицах персонажи из акунамататов, распиливающих на деревьях были бы в точности похожи на Булгаковских.
:lol:
Я имел ввиду конечно не Мастера и Маргариту а несколько других мастеров освоения бюджета в предприятиях городской очистки.

Мы вчера этих котов душили душили... душили душили!


Прошу считать полученные таким образом художественные композиции живым памятником акиматским!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.10.2018 - 11:40]
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§ Серый волк
И снова "кронирование"....
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.10.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот результаты весенней работы осваивателей бюджета, снятые в середине лета на главной улице города.
Вот так это выглядит летом.
Надеюсь настоящим горожанам не нужно говорить где это здание.
Всего 6-7 минут до акимата пешком.
Что очень символично, композицию случайно дополнила опора разворованной чинушками контактной сети городского электротранспорта, который экологически чистый и способствует очищению воздуха, как и деревья.
Очень символично получилось. Опора дававшая питание украденному в городе электротранспорту рядом с последствием украденного на очурбанивании бюджета.



3--5 десятилетий назад были затрачены огромные усилия на выращивание этих деревьев в городе и кольцо лесополос вокруг. Цель была другая. Не обокрасть госбюджет на пилени.
В результате многолетних работ к концу семидесятых в городе смогли снизить содержание пыли, которую отлично осаживают деревья, снизить летние пики температуры, привести в норму влажность на улицах с чем опять эти деревья хорошо справляются и почти полностью исчезли пыльные бури, или сильно ослабли до незначительных, случавшиеся в городе с самого основания.

[Исправлено: Серый волк, 08.10.2018 - 12:11]
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§ yudjin
И снова "кронирование"....
yudjin


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Сообщений: 5560
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.10.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вот так это выглядит летом.

А вот так в октябре:


Обрубки не только не порадовали antonK-а буйством аккуратной зелени, но и просто не очухались от варварства и их просто спилили. Как вы считаете это экоцид городского масштаба? Кто несет ответственность, будут ли восполнены потери?... ответ, думаю, риторический...
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