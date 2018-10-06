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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:02
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
112 - 211. Он - безусловный ПРОВОКАТОР.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781808&topic_id=35756&forumid=1#781808

согласен на 100 процентов. Работает на контору.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Почему у многих не было ВОЗМОЖНОСТИ учиться на казахском языке? А нужно было по огромному хотению или принудиловке? Это не перекос?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=180#comment_1


Вот думаю, если в нашей, русскоязычной школе (да и по воспоминаниям других форумчан) казахов не было, где же они учились? Или все поголовно остались неграмотными?

Насчёт "не было ВОЗМОЖНОСТИ" -это Вы сейчас, ибо время "благоприятствует", начинаете предъявлять претензии и почему-то к русским, а не к казахам, которые стояли у власти в Казахстане (к тому же Кунаеву, н-мер). Или будете утверждать, что из Москвы шёл запрет? Приведите ДОКУМЕНТ об этом. Сваливать на других легче, чем признаться в собственной не состоятельности
Большинство казахов сами стремились учиться на русском, ибо понимали, какие преимущества он даёт. В пример Назарбаев.
Кто хотел, тот знал родной язык!!! А то - все виноваты, только не я! Почему Марина Влади, дочь эмигрировавшей воспитанницы Смольного, родившаяся за границей, в совершенстве знает русский?
И что значит "учиться на казахском по ОГРОМНОМУ ХОТЕНИЮ или ПРИНУДИЛОВКЕ"? Подтверждаете, что не было у казахов "огромного хотения" и их " принуждали"? Не понимаю Вас , pro100tak...
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тут никто вас не оскорбляет и не обзывает, тем более не говорит что вы русские такие то..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=195#comment_1


А далее говорит, какие они, русские:

Цитата:
211:
Вы сами лезете с оскорблениями и причем на национальной почве, обзываете как то, пытаетесь действовать запрещенными приемами..
Потом ноете при первом же ответе

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=195#comment_1


При этом, до него не доходит, что он сам бесконечно использует, так или этак, "национальную почву" и тем провоцирует участников
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
лезете с оскорблениями и, обзываете как то...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=195#comment_1


"Своё личное оскорбление он воспринимал как оскорбление Родины" !
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* drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14785
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему пора - закрывать... :-o
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
далее говори

Ты заметь, каждый твой коммент говорит обо мне лично..
Не хватает флуда?
Тут ты соврала и в этой же теме еще два раза, о чем типа я говорил..
Перечитай свои комментарии и впредь попрошу воздерживаться не только от личных оскорблений, а и вранья..
На том и закончим..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
согласен на 100 процентов. Работает на контору.

И у меня мысль такая закралась.
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.10.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
вдыхать запах пота разгоряченных тел.

незнаю как соплежуйством, но кое-чем другим попахивает точно :-o
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§ bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.10.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
незнаю как соплежуйством, но кое-чем другим попахивает точно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=210

сначала два-три круга вокруг кладбища, затем разминка и: "это бокс! надо быть быстрым, умелым и думающим бойцом!"...
у вас мысли извращенца, вам этого не понять...
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.10.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
у вас мысли извращенца, вам этого не понять...

Может - "да", а может - "нет".
"вдыхать запах пота разгоряченных тел."
Зачем было это писать вообще?
"мне очень нравилось ходить в подвальный этаж дк профсоюзов. вдыхать запах пота разгоряченных тел."
Рисовал же "картину маслом" маленький извращенец :lol:
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§ Гога
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для профессионального суперкомментатора надо создать отдельную ветку - и пусть там мечет свои искрометные комментарии . А то где не открой - везде он .
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А то где не открой - везде он .


Тяжелый человек. Согласен.
Обиду на свою судьбу на всех тут вымещает похоже.
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§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.10.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не понимаю Вас , pro100tak...
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781883&topic_id=35756&forumid=1&1539088953

А Вы посмотрите мои сообщения по хронологии. Станет понятнее. Почему у меня стали меняться доводы и тональность. Когда кое-кто начинает обзывать "пЭтриотиками, трусливым народом... дрыщут", другой обещает, что "спать будет жестко всем" - как реагировать на это? И я уходил от следующих доводов, таких как: подобные изречения наводят на грустные мысли, что неужели имеются еще великоросские настроения с долей шовинизма, что местные представители бывшей метрополии возмущаются движениями "аборигенов"? Это, наверное, естественно, после того периода, когда в Кустанайской области 9 из 10 1-ых секретарей обкома были русскими (а это была номенклатура Москвы). Может быть, что местные оставшиеся (после Алаш-Орды, репрессий и голода) кадры были не достойны. Но не исключаю и вариант с недоверием, или даже вариант с нац.подоплекой. В фильме про Назарбаева есть момент, когда один из генералов, которых во время ГКЧП не выпускали из кабинета, грозился "узкоглазому" ... В в то же время архивные материалы с директивами и циркулярами на этот счет, скорее всего, еще лежат с каким-нибудь грифом. И я не смогу показать Вам какой-нибудь документ. Но то, что перекосы были - это факт. Pro100 нам нельзя сейчас допускать другие перекосы.
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 09.10.18 - 21:34
Комментарий проходит проверку.
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