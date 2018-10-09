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§ NG.kz
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался об обновленном содержании образования, тяжелых учебниках и ведении электронных журналов в школах.
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§ maxsaf
Re: Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
необходимо обеспечить легкие учебники, а потом переходить к новым стандартам

А может в новых стандартах детям вообще не нужно учебники домой таскать?
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* 211
Re: Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего там тяжелого нет..
Мы таскали этот объем знаний, пусть и они таскают.
И так изнеженные пошли, кросме смартфона ничего в руках не держат..
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§ Гога
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или сделайте учебники формата А4 как скоросшиватель - взял по паре страниц и все . Ну а лучше вообще не таскать их домой !
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§ olegggon
Re: Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.10.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова слова про шкафчики. 100% это так и останется словами. Пару лет назад такие же речи от политиков звучали, и где они? Реально тяжелые учебники+рабочая тетрадь по каждому предмету ребёнок тпскает. И еще, в субботу перестали учиться, соответственно больше уроков стало каждый день, больше учебников таскать приходится.
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§ Гога
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж ты натаскал - до сих пор знания во всех областях выпирают .
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§ Сыкымы
Re: Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Сыкымы


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Сообщений: 530
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мы таскали этот объем знаний, пусть и они таскают.
И так изнеженные пошли

Таскали мы по 3-4 тоненьких учебника до 4-го класса. потом стало чуть больше. Ты у нынешних деток попроси рюкзачок подержать - и сам офигеешь от его тяжести. Ну пока твой отпрыск в школу пойдёт - к тому времени все учебники электронные будут.
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* 211
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
сам офигеешь от его тяжести

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781871&topic_id=35774&forumid=1#781871

Да с нам живет перваш, взвешу когда с Костаная приеду..
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* 211
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в принципе..
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* 211
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще сменная обувь и какие то карандаши..
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* 211
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это на понедельник.
Взвешиваем..



Три кг..
Я носил и по боле..
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§ Алиса
Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.10.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А может в новых стандартах детям вообще не нужно учебники домой таскать?

нуну, может вообще не пользоваться учебниками... никакими. А то мозги пухнут...
Цитата:
Гога:
Или сделайте учебники формата А4

а вы попробуйте представить как сидя вдвоем за партой, сидя вдвоем, пользоваться такими? Я уже молчу про тех, кто такие Прописи придумал и выпускает. Как у них ума на А3 не хватило - было бы круче. Далеки они от реалий жизни... Видимо у них в глазах по всей стране Назарбаев школы с комфортными условиями :-x :-x

[Исправлено: Алиса, 09.10.2018 - 20:14]
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