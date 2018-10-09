Цитата: 211:

Мы таскали этот объем знаний, пусть и они таскают.

И так изнеженные пошли



Таскали мы по 3-4 тоненьких учебника до 4-го класса. потом стало чуть больше. Ты у нынешних деток попроси рюкзачок подержать - и сам офигеешь от его тяжести. Ну пока твой отпрыск в школу пойдёт - к тому времени все учебники электронные будут.