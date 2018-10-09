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≡ Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах - об итогах мониторинга рассказали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах - об итогах мониторинга рассказали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча, посвященная деятельности специальной мониторинговой группы при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции, прошла сегодня, 9 октября. На ней рассказали об итогах проверок социально значимых учреждений за 9 месяцев.
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§ Sniper
Re: Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области, п

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32563
хоть одна контора копошится, что бы навести порядок.... остальные только бардак разводят....
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§ таноми52
Re: Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
хоть одна контора копошится,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32563?1539091493




И что примечательно, она (СМГ) "состоит из тех, кто не имеет отношение к госорганам". Видно, вся надежда на общественность
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