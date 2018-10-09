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≡ Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Атырау Мурат ГАБДУСАЛИМОВ приехал по приглашению руководства Костанайского инженерно-экономического университета, чтобы рассказать об истории лука от древности до современности и провести мастер-класс по стрельбе.
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§ Kairat stayer
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце месяца КИнЭУ планирует пригласить Андраша Биро, а в будущем - организовать площадку для стрельбы из лука.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566?1539088375

Хорошее мероприятие приглашение антрополога Андраша Жолт Биро - маджар, у них одни корни с Торгайскими мадьярами.

https://www.youtube.com/watch?v=R5bilZAYgUY
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§ Монгол Шуудан
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 09.10.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупция везде процветает. Упадок в медицине. Низкая образованность образования.
Зато из лука научимся пулять
Хорошо же? А?
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