таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #212





(Полноправные пользователи) Сообщений: 223

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: pro100tak:

Почему у многих не было ВОЗМОЖНОСТИ учиться на казахском языке? А нужно было по огромному хотению или принудиловке? Это не перекос?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=180#comment_1 Почему у многих не было ВОЗМОЖНОСТИ учиться на казахском языке? А нужно было по огромному хотению или принудиловке? Это не перекос?Источник:



Вот думаю, если в нашей, русскоязычной школе (да и по воспоминаниям других форумчан) казахов не было, где же они учились? Или все поголовно остались неграмотными?



Насчёт "не было ВОЗМОЖНОСТИ" -это Вы сейчас, ибо время "благоприятствует", начинаете предъявлять претензии и почему-то к русским, а не к казахам, которые стояли у власти в Казахстане (к тому же Кунаеву, н-мер). Или будете утверждать, что из Москвы шёл запрет? Приведите ДОКУМЕНТ об этом. Сваливать на других легче, чем признаться в собственной не состоятельности

Большинство казахов сами стремились учиться на русском, ибо понимали, какие преимущества он даёт. В пример Назарбаев.

Кто хотел, тот знал родной язык!!! А то - все виноваты, только не я! Почему Марина Влади, дочь эмигрировавшей воспитанницы Смольного, родившаяся за границей, в совершенстве знает русский?

И что значит "учиться на казахском по ОГРОМНОМУ ХОТЕНИЮ или ПРИНУДИЛОВКЕ"? Подтверждаете, что не было у казахов "огромного хотения" и их " принуждали"? Не понимаю Вас , pro100tak...