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§ NG.kz
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. На уровне законодательства, как отмечается, наказание для хакеров здесь мягкое либо его нет вообще.
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§ Sniper
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как же мы попадем в состав 30 наиболее обеспеченных и продвинутых стран, если предоставляем возможность проводить кибер атаки со своей территории....
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§ 211
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну взломали и?
Что то там есть интересного?
Прочтение форума НГ или личной переписки и?
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§ antonK
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 09.10.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32558?1539071271


А все почему?
потому что со скоростями нашего интернета, оно как, проведут атаку, пока атака "дойдет" до пункта назначения, злоумышленники-хакеры уедут в другую страну!))))
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§ Сыкымы
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Прочтение форума НГ или личной переписки и?

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка гораздо интереснее, я бы сказал - в миллиарды раз интереснее. 8-)
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§ Маркс
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оба на! Тут народ ломает голову, почему интернет плохо работает. Смарт телевидение еле дышит. А это просто хакер приехал и всю сеть положил. Уезжай, хакер! Без тебя намного лучше.
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781889&topic_id=35775&forumid=1&1539086400

А о чем я и говорю..
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