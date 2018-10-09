211 Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5042

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:19 Наконец то..

И за такой закон, то что он был принят тогда, нужно вдобавок наказать всех, кто к этому причастен..

Умирали в очередях инвалиды, пытаясь докпзать что они не слоны..