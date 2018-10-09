antonK Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 776

Регистрация: 06.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:51 Код: Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32558?1539071271



А все почему?

потому что со скоростями нашего интернета, оно как, проведут атаку, пока атака "дойдет" до пункта назначения, злоумышленники-хакеры уедут в другую страну!))))