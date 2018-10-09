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§ NG.kz
Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2019 года будет увеличена заработная плата воспитателей, методистов, заведующих детских садов. Также предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей.
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§ Sniper
Re: Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы тянете по крохам? Там речи было то полчаса. Не пятилетку же строим!!! Скинули бы сразу все постулаты и тезисы. Остальное сами разжуем. Опять говорильню хотите устроить. Вон король бахрейнский скажет что нибудь вечером за чаем. С утра все носятся, что бы к обеденному чаю доложить королю о готовности задания. Король бахрейнский сказал, что бы казахи без виз заезжали в страну. Уже 3 года только в ихнем аэропорту отметки о прибытии казахам делают. Я спросил у таможенника, закона же нет? А он говорит, мы телевизор смотрели, где король обещание давал вашему Президенту )))))) А я до сих пор на своего зятя и родню бахрейнскую приглашения оформляю. Хотя вроде и наш Елбасы обещал на той же встрече бахрейнцам безвизовый режим. Ждем с с с!!!
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§ Козлов я
Re: Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.10.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя. За это им никто не платит, надо их освободить Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32564

Похоже,прикармливают учителей чтобы не возмущались на выборах и агитациях. А так скажут- у вас зарплату на это подняли,так что вперед!ИМХО.
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