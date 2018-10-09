Sniper Re: Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева #1





(Пользователи) Сообщений: 788

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:15 Что вы тянете по крохам? Там речи было то полчаса. Не пятилетку же строим!!! Скинули бы сразу все постулаты и тезисы. Остальное сами разжуем. Опять говорильню хотите устроить. Вон король бахрейнский скажет что нибудь вечером за чаем. С утра все носятся, что бы к обеденному чаю доложить королю о готовности задания. Король бахрейнский сказал, что бы казахи без виз заезжали в страну. Уже 3 года только в ихнем аэропорту отметки о прибытии казахам делают. Я спросил у таможенника, закона же нет? А он говорит, мы телевизор смотрели, где король обещание давал вашему Президенту )))))) А я до сих пор на своего зятя и родню бахрейнскую приглашения оформляю. Хотя вроде и наш Елбасы обещал на той же встрече бахрейнцам безвизовый режим. Ждем с с с!!!