211 Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5038

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:07 Цитата: drakon:

Марик, а они у вас - есть?

Одна - экологическая обстановка,



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781859&topic_id=35777&forumid=1#781859 Марик, а они у вас - есть?Одна - экологическая обстановка,Источник:

Они погорели уже в крупных городах, люди не хотят платить нормально за мусор и за экологию.

Кстати я отдельно еще плачу и за экологию, но только где она, не понимаю..