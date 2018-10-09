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§ NG.kz
В Правительстве представили общенациональный план по исполнению Послания Президента
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Правительстве представили общенациональный план по исполнению Послания Президента. В плане предусматривается 100 мероприятий по решению шести основных задач
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* 211
Re: В Правительстве представили общенациональный план по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понимаю словосочетание Общенациональный план..
Ах вот, идеология..
Идеология к слову должна чем то подкрепляться и это что то именно количество бумажек с американскими рожицами на них..
Какая идеология может у голодной собаки на цепи?
Разве что сдохнуть от голода..
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