211 Re: В Правительстве представили общенациональный план по... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5038

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Не совсем понимаю словосочетание Общенациональный план..

Ах вот, идеология..

Идеология к слову должна чем то подкрепляться и это что то именно количество бумажек с американскими рожицами на них..

Какая идеология может у голодной собаки на цепи?

Разве что сдохнуть от голода..